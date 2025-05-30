В Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) открывается выставка медиаарта магистрантов Art & Science ИТМО

10 авторов исследовали историческое и природное наследие комплекса XIX века (ныне — общественное пространство) и создали семь медиаинсталляций о взаимодействии технологий и природы: интерактивный видеомэппинг на основе традиционных орнаментов и архитектуры блокчейн-сетей, 3D-фарфоровую посуду, VR глазами птицы и многое другое.
Полина Кудинова, Eden
6 июня в ГМЗ «Царское Село» стартует выставка «Crypto/Ферма» — проект студентов и выпускников магистратуры Art & Science Университета ИТМО (лауреаты премии «Петербург будущего-2023»). Это первая экспозиция в Императорской ферме после 12-летней реставрации.
«Здание, построенное в начале XIX века для экспериментов с природой и сельским хозяйством, сегодня становится лабораторией для исследования взаимодействия культурных кодов, биологических форм и алгоритмов искусственного интеллекта» — рассказывает куратор выставки и руководитель магистратуры Art & Science ИТМО Ольга Вад.
Концепция вдохновлена акторно-сетевой теорией Бруно Латура, отвергающей разделение на «общество» и «природу/технику». Вещи и технологии здесь — «полноправные участники предложенных художниками ситуаций». Среди авторов: Настя Вержбицкая, Тальяна Вяльцева, Анель Ералиева, Ирина Калапышина, Полина Кудинова, Маша Скво, Елена Соколова, Алексей Феськов, Людмила Фридман и Екатерина Юдаева.
В параллельной программе — лекции, дискуссии, кураторские экскурсии и artist talks с участием художников и ученых Университета ИТМО, экспертов Сбера и сотрудников музея-заповедника «Царское Село». Следить за расписанием мероприятий можно на сайте.
Людмила Фридман, Настя Вержбицкая, "Коды нитей"
Заместитель директора по развитию ГМЗ «Царское Село»:
«Арт-Ферма Царского Села» — первый масштабный проект, который мы проведем на территории комплекса Императорской фермы после его реставрации. Так сложилось, что экспонатов в самом обычном их понимании, которые могли бы стать основой традиционной музейной экспозиции, в собрании музея сохранилось считанное число — несколько изображений, исторических чертежей и предметов фарфора. Но архитектурное решение фермы, ее история и обитатели — прекрасная фактура для творческого переосмысления. Мы рады, что художники ИТМО откликнулись на музейную инициативу, а Сбер поддержал наш проект. Уверена, работы медиахудожников, созданные специально для выставки «Crypto / Ферма» на стыке истории, искусства и технологий, будут интересными, дискуссионными и расширят аудиторию музея.
Анель Ералиева, Маша Скво, Muzzle Memory
Выставка Центра Art & Science Университета ИТМО и ГМЗ «Царское Село» «Crypto / Ферма» открыта с 6 июня по 2 ноября 2025 в Комплексе Императорской фермы города Пушкин, Фермский парк, лит. А.
12+
Комментарии (0)