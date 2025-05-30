В Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) открывается выставка медиаарта магистрантов Art & Science ИТМО

Татьяна Андреева

Заместитель директора по развитию ГМЗ «Царское Село»:

«Арт-Ферма Царского Села» — первый масштабный проект, который мы проведем на территории комплекса Императорской фермы после его реставрации. Так сложилось, что экспонатов в самом обычном их понимании, которые могли бы стать основой традиционной музейной экспозиции, в собрании музея сохранилось считанное число — несколько изображений, исторических чертежей и предметов фарфора. Но архитектурное решение фермы, ее история и обитатели — прекрасная фактура для творческого переосмысления. Мы рады, что художники ИТМО откликнулись на музейную инициативу, а Сбер поддержал наш проект. Уверена, работы медиахудожников, созданные специально для выставки «Crypto / Ферма» на стыке истории, искусства и технологий, будут интересными, дискуссионными и расширят аудиторию музея.