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Искусство

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В Императорской ферме (после 12 лет реставрации!) открывается выставка медиаарта магистрантов Art & Science ИТМО

10 авторов исследовали историческое и природное наследие комплекса XIX века (ныне — общественное пространство) и создали семь медиаинсталляций о взаимодействии технологий и природы: интерактивный видеомэппинг на основе традиционных орнаментов и архитектуры блокчейн-сетей, 3D-фарфоровую посуду, VR глазами птицы и многое другое.

Полина Кудинова, Eden
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

Полина Кудинова, Eden

6 июня в ГМЗ «Царское Село» стартует выставка «Crypto/Ферма» — проект студентов и выпускников магистратуры Art & Science Университета ИТМО (лауреаты премии «Петербург будущего-2023»). Это первая экспозиция в Императорской ферме после 12-летней реставрации.

Мир техно-искусства: как в Петербурге развиваются Art & Science и цифровая визуализация?

«Здание, построенное в начале XIX века для экспериментов с природой и сельским хозяйством, сегодня становится лабораторией для исследования взаимодействия культурных кодов, биологических форм и алгоритмов искусственного интеллекта» — рассказывает куратор выставки и руководитель магистратуры Art & Science ИТМО Ольга Вад.

Что нас ждет в будущем и стоит ли бояться роботов? Отвечает команда ИТМО — главные по Art & Science в России

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой ИТМО

Екатерина Юдаева, "Для Молочных скопов и Высочайших прибытий"

Концепция вдохновлена акторно-сетевой теорией Бруно Латура, отвергающей разделение на «общество» и «природу/технику». Вещи и технологии здесь — «полноправные участники предложенных художниками ситуаций». Среди авторов: Настя Вержбицкая, Тальяна Вяльцева, Анель Ералиева, Ирина Калапышина, Полина Кудинова, Маша Скво, Елена Соколова, Алексей Феськов, Людмила Фридман и Екатерина Юдаева. 

Что такое Art&Science и почему в нем мало кто понимает? Отвечают куратор, ученый и художники

В параллельной программе — лекции, дискуссии, кураторские экскурсии и artist talks с участием художников и ученых Университета ИТМО, экспертов Сбера и сотрудников музея-заповедника «Царское Село». Следить за расписанием мероприятий можно на сайте.

Людмила Фридман, Настя Вержбицкая, "Коды нитей"

Людмила Фридман, Настя Вержбицкая, "Коды нитей"

Татьяна Андреева

Заместитель директора по развитию ГМЗ «Царское Село»:

«Арт-Ферма Царского Села» — первый масштабный проект, который мы проведем на территории комплекса Императорской фермы после его реставрации. Так сложилось, что экспонатов в самом обычном их понимании, которые могли бы стать основой традиционной музейной экспозиции, в собрании музея сохранилось считанное число — несколько изображений, исторических чертежей и предметов фарфора. Но архитектурное решение фермы, ее история и обитатели — прекрасная фактура для творческого переосмысления. Мы рады, что художники ИТМО откликнулись на музейную инициативу, а Сбер поддержал наш проект. Уверена, работы медиахудожников, созданные специально для выставки «Crypto / Ферма» на стыке истории, искусства и технологий, будут интересными, дискуссионными и расширят аудиторию музея.

Анель Ералиева, Маша Скво, Muzzle Memory

Анель Ералиева, Маша Скво, Muzzle Memory

Музей-заповедник «Царское Село» откроет общественное пространство на Императорской ферме

Выставка Центра Art & Science Университета ИТМО и ГМЗ «Царское Село» «Crypto / Ферма» открыта с 6 июня по 2 ноября 2025 в Комплексе Императорской фермы города Пушкин, Фермский парк, лит. А.

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