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Искусство

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Русский музей стал самым популярным в России в 2024 году. Его посетило 3,6 млн человек

Удалось обогнать даже незабвенный Эрмитаж, который входил в топ-10 ежегодного рейтинга музейной посещаемости The Art Newspaper. Рассказываем подробности.

Anton_Ivanov / Shutterstock

Как Русский музей подготовил выставку-хит Василия Сурикова (посетило 334 тысячи человек!) и впервые за 200 лет начала открытую реставрацию «Последний день Помпеи»

В составленном международным The Art Newspaper рейтинге показали посещаемость 100 культурных институций — но, как и год назад, без учета Китая: власти КНР временно не раскрывают статистику. В 2024 году в российские культурные институции не попали в десятку самых посещаемых музеев мира. 

Русский музей занял 11 (в прошлом году занимал 13 место!) строчку рейтинга — за прошедший год его посетило 3,6 млн. На три пункта опустился Эрмитаж — с 3,5 млн зрителей. В сотню лидеров также попал еще один петербургский музей «Фаберже» — его посетило 807 тысяч человек.

Напомним, сейчас в Русском музее, помимо постоянной экспозиции, можно увидеть выставку акварелей Василия Садовникова (Михайловский замок), проект «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» (в корпусе Бенуа) и «Ассамбляж, объект, инсталляция» (в Мраморном дворце).

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