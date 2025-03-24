Непривычный Дейнека: какой получилась выставка советского классика в Русском музее?

На что обратить внимание?

Хотя выставка небольшая, и за пару часов можно подробно рассмотреть все представленные на ней работа, некоторым стоит уделить особое внимание. Открывают экспозицию «Текстильщицы», «Бег» и «Колхозница на велосипеде», сразу же задающие координаты эстетики, в которых обычно представляется творчество Дейнеки. Плоскостная, плакатная композиция, радикальные цветовые отношения, восхищение совершенством человеческого тела дополняются монтажными приемами в «Сельском пейзаже с коровами». На фоне этих очевидно характерных для Дейнеки приемов появляются и менее привычные интонации. Это немного наивное удивление другому, новому миру в зарисовках из поездки в Америку (портреты темнокожих музыкантов, пейзаж с рекламой на хайвее, дизайнерский интерьер в Филадельфии). А еще нежное любование женской красотой — иное, чем в работах, посвященных сильным создательницам нового советского мира и мифа: лирическое и интимное. Особенно ярко это звучит в картинах, для которых художнику позировала его возлюбленная Серафима Лычева.

Во втором зале центральное место очевидно занимают мозаичные панно «Хоккеисты» и «Утро», экспонирующиеся впервые (!) с момента поступления в Русский музей в 1979 году.

Рисунки для журналов «Прожектор», «Безбожник» и «Безбожник у станка» представлены в третьем зале. Они, с одной стороны, наполнены булгаковской иронией (здесь есть даже сцена на вечере в Доме литераторов), с другой, демонстрируют мастерство Дейнеки-графика (оммажи спорту не уступают в выразительности живописным). Здесь же находится единственная скульптура автора из собрания музея.

Центральное полотно последнего зала — «Сбитый ас» — изображает падающего на землю летчика. Тема Великой отечественной войны раскрывается у художника не столько политически, сколько метафизически. Авиатор становится Икаром в шагаловском духе. Усиливает ощущение, что сюжет гибели немецкого пилота вынесен за конкретные исторические пределы, расположенный напротив «Сбитого аса» и как будто ведущий с ним диалог натюрморт с иконами 1940 года.