Непривычный Дейнека: какой получилась выставка советского классика в Русском музее?

В корпусе Бенуа Русского музея идет выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения». Рассказываем, почему на нее стоит сходить, несмотря на отсутствие статуса «блокбастера», а также что нового на ней можно узнать о художнике-ровеснике ХХ века.
Александр Дейнека "Портрет С. И. Л. в соломенной шляпе", 1935 год
Кураторская команда вывела в название выставки, кроме самого собой разумеющегося имени художника, два момента. Во-первых, то, что Дейнека — «певец новой жизни». О раннесоветском modus vivendi он говорил через сюжеты своих работ — гимны индустриализации, спорту, науке и отказу от «всего буржуазного». А формальные характеристики его произведений, например использование приемов плакатного искусства и кинематографического монтажа в живописи, создавали эстетику, которая и должна была стать основой для этой «новой жизни» и переосмысленного человека.
Во-вторых, 125-летие со дня рождения Дейнеки. Эта цифра не только указывает на юбилей художника как очевидный инфоповод для выставки, но и содержит еще один смысл — подчеркивание, что живописец был ровесником ХХ века. Он остро реагировал на приносимые столетием перемены и трансформировался вместе с ним. Это экспозиция в корпусе Бенуа и демонстрирует наглядно. Поиски идеала нового человека, насмешки над общественными пороками, размышления о войне оттеняются личными лирическими переживаниями. Здесь нет прямолинейной аттракционности «манежной» выставки 2019 года, зато много полутонов. Конечно, кураторы показывают не совершенно неизвестного зрителям Дейнеку, но все-таки немного непривычного и рассмотренного с иного ракурса.
Как устроена выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни»?
Этот нетривиальный взгляд на творчество Дейнеки отражается в устройстве экспозиции. В ней нет громкого масштаба — всего четыре зала. Нет попытки представить все лучшее и сразу — выставка основывается только на коллекции самого Русского музея (и даже не включает знаменитую «Оборону Севастополя» из его собрания!). Как нет и стремления показать путь художника строго в хронологическом порядке. Такой подход дает зрителю возможность увидеть цельную коллекцию, многие объекты которой экспонировались редко, а некоторые — и вовсе никогда. К тому же относительная камерность и свободная развеска позволяют подробно разглядеть каждое произведение, не только признанные шедевры, но и малоизвестные работы.
В первом зале представлена живопись 1920-х — 1930-х. Та самая «песня новой жизни» в мажорном, юношеском звучании: темы индустриализации, спорта, впечатления из заграничных поездок. Содержание следующих двух залов определила техническая сторона представленных работ: во втором демонстрируются монументальные произведения, в третьем — графика 1920-х. Завершает экспозицию зал, в котором соседствуют работы, посвященные Великой отечественной войне, политические плакаты и станковая живопись позднего периода.
На что обратить внимание?
Хотя выставка небольшая, и за пару часов можно подробно рассмотреть все представленные на ней работа, некоторым стоит уделить особое внимание. Открывают экспозицию «Текстильщицы», «Бег» и «Колхозница на велосипеде», сразу же задающие координаты эстетики, в которых обычно представляется творчество Дейнеки. Плоскостная, плакатная композиция, радикальные цветовые отношения, восхищение совершенством человеческого тела дополняются монтажными приемами в «Сельском пейзаже с коровами». На фоне этих очевидно характерных для Дейнеки приемов появляются и менее привычные интонации. Это немного наивное удивление другому, новому миру в зарисовках из поездки в Америку (портреты темнокожих музыкантов, пейзаж с рекламой на хайвее, дизайнерский интерьер в Филадельфии). А еще нежное любование женской красотой — иное, чем в работах, посвященных сильным создательницам нового советского мира и мифа: лирическое и интимное. Особенно ярко это звучит в картинах, для которых художнику позировала его возлюбленная Серафима Лычева.
Во втором зале центральное место очевидно занимают мозаичные панно «Хоккеисты» и «Утро», экспонирующиеся впервые (!) с момента поступления в Русский музей в 1979 году.
Рисунки для журналов «Прожектор», «Безбожник» и «Безбожник у станка» представлены в третьем зале. Они, с одной стороны, наполнены булгаковской иронией (здесь есть даже сцена на вечере в Доме литераторов), с другой, демонстрируют мастерство Дейнеки-графика (оммажи спорту не уступают в выразительности живописным). Здесь же находится единственная скульптура автора из собрания музея.
Центральное полотно последнего зала — «Сбитый ас» — изображает падающего на землю летчика. Тема Великой отечественной войны раскрывается у художника не столько политически, сколько метафизически. Авиатор становится Икаром в шагаловском духе. Усиливает ощущение, что сюжет гибели немецкого пилота вынесен за конкретные исторические пределы, расположенный напротив «Сбитого аса» и как будто ведущий с ним диалог натюрморт с иконами 1940 года.
Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни» в целом, кажется, состоит из таких диалогов. Это не заявление с единственным смыслом, а полифоническое высказывание.
Возведенные в корпусе Бенуа для размещения большего количества работ временные конструкции оформлены, как строительные леса. На них располагаются персонажи Дейнеки — люди которые строили одну новую жизнь, а получилась совсем другая. И художник — один из них. Он говорит со зрителями изнутри процесса, еще не зная, к чему все приведет и кем в итоге окажется сам. Выставка в Русском музее дает возможность представить, что не знаем и мы — и посмотреть на Дейнеку без привычных представлений (они же ограничения).
Выставка «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения» продлится в Корпусе Бенуа Русского музея до 14 апреля.
6+
Текст: Анна Спирина
Комментарии (0)