Русский музей представил акварельные картины с видами Петербурга XIX века

«В 2025 году исполняется 225 лет со дня рождения выдающегося русского акварелиста Василия Семеновича Садовникова (1800-1879). Его можно с полным правом назвать певцом Петербурга пушкинского времени и XIX века в целом. Город на Неве стал сквозной темой его творчества - парадный и будничный, но всегда прекрасный. Выдающимся творением Садовникова является «Панорама Невского проспекта» - произведение, которое с годами не только не утратило своей художественной ценности, но и приобрело огромное историко-культурное значение. Среди фигур на панораме мастер запечатлел А.С. Пушкина», — говорится в сообщении пресс-службы музея.

Юбилейная выставка в Михайловском (Инженерном) замке включает около 140 работ Садовникова. В основном она составлена из экспонатов Русского музея, который обладает самой крупной коллекцией работ Садовникова, и дополнена 13 произведениями мастера из собраний Государственного Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музея архитектуры имени А.В. Щусева, музея-заповедника «Петергоф», музея-заповедника «Царское Село» и частной коллекции.

Напомним, что сейчас в Русском музее остаются последние дни до закрытия выставки «Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения». Рассказываем, почему на нее стоит успеть сходить, несмотря на отсутствие статуса «блокбастера», а также что нового на ней можно узнать о художнике-ровеснике ХХ века.