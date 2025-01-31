Как быть своим на выставке современного искусства? Рассказывают (иронично!) Покрас Лампас, Анна Нова и другие арт-гуру Петербурга

На выставках совриска собирается вся арт-фэшн-тусовка Петербурга. На вернисажах ее участники обсуждают громкие новости мира искусства, самых перспективных фрешменов и присматривают покупки на миллионы рублей. Как ньюкамеру стать частью комьюнити? Собака.ru (почти серьезно!) задала сакральные вопросы верховным деятелям арт-сцены города: как правильно одеваться, заводить беседу и комментировать искусство. Осторожно: ирония!