Как быть своим на выставке современного искусства? Рассказывают (иронично!) Покрас Лампас, Анна Нова и другие арт-гуру Петербурга

На выставках совриска собирается вся арт-фэшн-тусовка Петербурга. На вернисажах ее участники обсуждают громкие новости мира искусства, самых перспективных фрешменов и присматривают покупки на миллионы рублей. Как ньюкамеру стать частью комьюнити? Собака.ru (почти серьезно!) задала сакральные вопросы верховным деятелям арт-сцены города: как правильно одеваться, заводить беседу и комментировать искусство. Осторожно: ирония!
Выставка City of Lost Adults в галерее Anna Nova
Анна Нова
основательница галереи искусств Anna Nova
- Никогда не говорите «картина».
Замените на «объект», «работа», «инсталляция» или хотя бы piece. Даже если речь про обычный холст с краской.
- Выучите термины «деконструкция», «постгуманизм» и «мета-модерн».
Используйте их в любом контексте. Например: «Здесь очевидна деконструкция традиционного восприятия тела».
- Не жалуйтесь на стоимость искусства.
Даже если считаете, что «эта штука столько не стоит», держите себя в руках. Лучше скажите: «Интересно, как рынок отреагирует».
- Надевайте черное или oversize.
Черный – это беспроигрышный вариант для любого вернисажа, а свободный крой создаст вокруг вас ауру небрежного гения. Главное – сделать вид, что дырявые джинсы или необработанный край пиджака – осознанный выбор, а не случайность.
- Держите бокал шампанского так, будто это продолжение вашей руки.
Оно не для употребления, а для образа. Отпейте максимум половину за вечер, чтобы всегда быть «в процессе наслаждения искусством».
- Если не понимаете, что сказать, просто молчите.
Иногда тишина воспринимается как самая глубокая реакция на искусство. Молча кивайте, чуть прищурившись.
- Знайте, когда уходить.
Настоящий знаток не остается до закрытия. Уйдите чуть раньше со словами: «Мне нужно успеть на другой вернисаж».
Арт-объект «Connecti0n <—> Связь» Покраса Лампаса, Русский музей
Покрас Лампас
художник-каллиграф
- Не пытайтесь думать о том, что хотел сказать художник.
В любой уважающей себя галерее обязательно будет кураторский текст. В нем уже описано все, что нужно знать. Обращайтесь к нему, как к истине. Искусство создано не для того, чтобы поощрять воображение зрителя и развивать его критическое мышление, а чтобы он следовал видению человека, который управляет трендами в институциях современного искусства.
- Выбирайте аутфит в пику работам художника.
Если вы точно знаете, что окажетесь в фотохронике, не забудьте заранее посмотреть, какой цветовой гаммой пользуется художник. Важное правило — одеться в контрастные ему цвета. Например, если это монохромные полотна, отдавайте предпочтение большому количеству слоев одежды ярких цветов. Аутфит желательно объединить с кричащим мейкапом. Фотографируйтесь на фоне работы, стоя в самом центре: все внимание должно быть приковано только к вам. Искусство — прекрасный фон для фото в социальных сетях.
- Приходите со своим алкогольным напитком.
Если вы поздно приезжаете на вернисаж, скорее всего, там уже закончится красное, белое и шампэйн. Подумайте об этом заранее. На любой, особенно сверхконцептуальной выставке, важно добавить свежего восприятия реальности.
Выставка Милены Стрелковой «Побег» в MYTH Gallery
Саша Карпова
арт-критик, куратор
- Одевайтесь богемно.
Это значит, что про утюг можно забыть. Мятая одежда — признак вовлеченности в арт-среду, где принято думать о высоком, а не таких глупостях, как опрятный внешний вид. Для посещения вернисажа подойдет в хлам рваный свитер или затертый оверсайз-пиджак (по легенде купленный на барахолке в Париже). Запомните: он якобы манифестируют неприятие буржуазной культуры и непричастность к обществу потребления. Сумку Chanel лучше оставить дома, чтобы не прослыть легкомысленной фифой, спускающей деньги на побрякушки, вместо того, чтобы инвестировать их в перспективные проекты в области искусства (собранные по традиции из говна и палок).
- Научитесь натягивать дискурс на пустоту.
Вам придется вести интеллектуальные беседы с экспертами совриска. Среди них принято говорить на языке Лакана, описывая даже трип в «Ароматный мир» перед вернисажем. Если изучить термины постструктуралистской философии не представляется возможным, можно подключить неймдроппинг и забрасывать собеседников фамилиями известных в тусовке персонажей. Так вы создадите впечатление, будто в прошлую пятницу виделись с Пепперштейном на шаббатном ужине, а позавчера поднимали бокал за выезд на международную ярмарку с Профатило и Вяткиной, хозяйками галереи MYTH.
Выставка «Оптимист» в «Метамодернистах»
Тоня Углова
художница, автор кота Владислава — главной петербургской игрушки
- Комментируйте работы художников фразой Лосяша из «Смешариков»: «Феноменально».
Если запалят цитирование, похвалят ваше тонкое чувство юмора, а если нет, отметят ваше чувство прекрасного.
- Создайте свой творческий бренд и работайте над ним четыре года.
Говорю исходя из личного опыта — работает безотказно.
- Покажите свою эрудированность, прилепив банан к стене и придя на выставку в сопровождении муравьеда.
Это очень тонкие отсылки, которые поймут ценители. А если вдруг не поймут, самостоятельно расскажите им про Каттелана и Дали.
Выставка «люби и обниМАЙ» с вышивкой Саши Браулова в Masters bookstore
Полина Бондарева
искусствовед, основательница школы Masters
- Не одевайтесь ярко.
Лучше выберите что-то длинное и однотонное. Ведите себя сдержанно, но не отстраненно. Главный герой здесь вы и, если прежде вам еще не удалось примелькаться в объективе фотографа Михаила Вильчука, в этом амплуа он точно вас заметит.
- Держите в руках выпуск журнала «Собака» в обнимку с последним буклетом Masters.
Только так ни у вашего собеседника, ни у других присутствующих не останется и толики сомнения, что в этой выставке вы разбираетесь лучше всех.
Выставка «Бриллианты не навсегда» в Joy Gallery
Ксюша Прихотько
блогер-летописец будней петербургских душнил
- Аккуратно забрызгайте себя краской.
Можете нанести кляксы по классике: на рукава или манжеты. Так собеседник поймет, что жмет руку настоящего художника. Лично я советую менее очевидные места, чтоб пятна вызывали немые вопросы. А какие — это вы проявите фантазию!
- Не знаете, что сказать? Используйте «сингулярность», «постлиминарность», «трансгрессия».
Проверено: на художников оказывают невероятный эффект слова с фонемой «р».
- Замените слово «кринж» на «интересно».
Это лайфхак моей матери, который стопроцентно работает в любых сложных ситуациях.
Выставка «Райский Сад. Изгнание и возвращение» Кати Филинской в Joy Gallery
Сергей Рожин
автор телеграм-канала про искусство «Рабы Малевича»
Что надеть на выставку, чтобы слиться с толпой?
- Берцы или кроссовки.
Берцы заявляют: «Я уверен в себе, и мне удобно». Если финансы позволяют, можно выбрать Dr. Martens, если нет — паленую версию. Например, как у Данилы Багрова из фильма «Брат». Альтернативой могут быть массивные кроссовки вроде Adidas Air Max.
- Джинсы.
Сойдут любые. Главное — не рваные, чтобы не перегружать образ.
- Пальто.
Важно, чтобы оно сидело свободно (немного в стиле «с чужого плеча»).
- Аксессуары.
В качестве головного убора подойдут бейсболка или шапка, как у моряка. Идеально, если у вас еще завалялись старые очки деда.
- Шопер.
Чем более «видавшим виды» будет шопер, тем убедительнее ваш образ. Если найдете сумку с логотипом малоизвестной выставки или инди-фестиваля — вы победили.
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