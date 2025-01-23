Знакомьтесь, Ксюша Прихотько — блогер-летописец будней петербургских душнил (с миллионами просмотров!)

На самом деле вы наверняка знакомы! Ролики Ксюши Прихотько в Instagram (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) и TikTok набирают миллионы просмотров, а у ее канала в Telegram — тысячи преданных читателей. Ее объекты иронии — всяческие архетипы интеллектуальной элиты Петербурга: киноведы, преподаватели-сексисты и даже кофеманы (да-да, им тоже досталось!). Собака.ru поговорила с блогером и популяризатором науки о внутреннем душниле, филологическом бэкграунде и постах как способе терапии.
Про переезд в Петербург и учебу на филфаке
Я из Владивостока, но часть моей семьи петербуржцы. Первый раз я тут оказалась лет в 12 и решила: все, надо переезжать. Петербург — частое направление для миграции из Владивостока. У меня гипотеза, что это связано с морем. Близость к нему накладывает на человека отпечаток.
Мне тогда казалось это увлекательным экспириенсом: в Петербурге хочется учиться, носить каре, читать русскую литературу. Думала, что в итоге стану профессором истории русской литературы. Не уверена, что этот план совсем отжил свое, но я точно преодолела сильное желание пойти по академической траектории.
На филфаке было здорово. Сначала четыре года бакалавриата, потом два магистратуры. Оканчивала магистратуру я в 2022-ом, и тогда немного потеряла смысл того, чем занимаюсь. Поэтому взяла перерыв, прежде чем идти в аспирантуру. Сейчас у меня такой затянувшийся gap year.
Про появление блога и первую популярность
Я создала Instagram (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) в 2020-м , на карантине. Раньше я была убеждена, что это социальная сеть для нарциссов. Первые ролики выкладывала для своих друзей-филологов. Например, по мотивам практики в школе.
Instagram @xi_psi (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) я масштабно не развивала вплоть до 2024 года, а вот в TikTok довольно быстро набрала аудиторию около 100 тысяч подписчиков. Там была подпись в профиле: «Кризисы гуманитарного образования в одном лице». Смысл в том, что я транслировала свои триггеры — пародировала студентов, преподавателей. У меня появился ставший известным персонаж Сексист Иванович (преподаватель с немалым предубеждением по отношению к способностям девушек-студенток!)
Сексист Иванович — это препод, который был у моей сестры в киновузе. Она мне на него жаловалась. А так как я человек эмпатичный, но не агрессивный, то не могу расквитаться с ним в жизни. Зато могу символически — в пародии. Я — острый язык, потому что не обладаю кулаками.
После роста популярности аккаунта в TikTok в 2022 году меня позвали автором и ведущей на канал «Редакция. Наука» в YouTube (проект появился как спин-офф канала «Редакция», изначально созданного Алексеем Пивоваровым, признанным в России иностранным агентом). Когда я начала там работать, то забила на личные соцсети, а к 2024 году начала чувствовать кризис. Мне сложно было долго находиться в позиции экспертности и обучать людей с позиции сверху вниз. Меня всегда пугали иерархии, я такой постмодернистский человек.
Я оказалась в какой-то изматывающей точке, плюс я неудачно влюбилась. Это стало катализаторами того, что вернулась в Instagram (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Там я стала публиковать уже совсем другой контент, не тот, что в TikTok. Я закончила университет, эта среда перестала быть питательной для шуток. Первые ролики, которые завирусились, были построены так: ты сложным научным языком описываешь простые вещи. Например, сериал «Зак и Коди». Потом стали появляться ролики про любовь и пародии на парней.
Про процесс создания роликов
Меня смешит то, что вокруг меня. Сейчас стало много смешных разговоров и, соответственно, роликов про свидания. Потому что мои подружки с высшими образованиями и амбициями встречаются с какими-то, ну извините, Аркашами.
Еще много вдохновения и материала мне дает сестра. Когда ко мне в блог приходят с запросом на рекламу, мы устраиваем брейнштормы. Мы еще в детстве писали сценарии рекламы для бизнеса папы и ради шутки придумали название нашей креативной команды: ООО «Творческий кризис».
То, от чего мы всегда пляшем, на брейнштормах, — сериал «Офис». Когда мы придумываем персонажей, решаем: это, скорее, Джим или Дуайт? Но мое любимое — когда смешиваем вселенные. Персонаж ролика может быть кем-то средним между Чендлером из «Друзей», Чацким из «Горя от ума» и Галиной Сергеевной из «Папиных дочек».
Про любовь к своим персонажам
Я показываю героев роликов иронично. Ирония — это вообще мой основной модус в подходе к жизни. Но в роликах есть и доля любви. Я понимаю, что она считывается аудиторией, когда читаю комментарии вроде: «А я все равно хотела бы с ним быть, хоть он и "красный флаг"».
Это не взгляд сверху вниз. Это любование, посмеивание, исследование. Мои герои неловкие, закомплексованные, где-то милые, где-то не очень. Они городские чудаки, а у меня есть симпатия к чудакам, потому что я люблю классическую русскую литературу.
Почему интеллектуальный контент тоже может вируситься
Меня не удивляет то, что вирусятся мои ролики, которые кому-то могут показаться высоколобыми. Я же в них посмеиваюсь над душнильством. Со стороны показываю, что это комично, когда ты усложняешь простые вещи. Думаю, это резонирует большому количеству людей: интеллектуалам и тем, кто с ними общается.
Когда я только начинала записывать видео, то чувствовала, что такого не хватает. Мне нравится обнаруживать и расширять коммьюнити «своих» людей. Мой зритель — это человек, который мог бы стать моим другом или знакомым. Чаще всего это творческая одаренная девушка из большого города, которая варилась примерно в таком же интеллектуальном бульоне, как и я.
Сейчас людям часто не хватает ощущения друга, и я заполняю эту дыру. Такого человека, который с тобой наравне находится, тем же опытом обладает, переживает то же время. Дерьмовое, прямо скажем. Для многих людей мой блог — островок безопасности. Я не претендую на то, чтобы называться их другом, но я интернет-приятель.
Про душнилу внутри себя
Во мне есть душнила, и я его не осуждаю. Иногда чувствую, что думаю или говорю слишком сложно. Это интересный квест: преодолеть душнильство, чтобы прийти к диалогу. Не всегда удается.
В моих родителях есть доля снобизма, которую я переняла. Было еще что-то высоколобое и в университете, как это часто случается в закрытых сообществах. Так что моя жизнь — это путь преодоления снобизма. В нем мне помогает, с одной стороны, чтение научно-популярной литературы о том, что нет элитарного и массового. С другой, процесс принятия себя. Ты перестаешь стесняться каких-то вещей, которые тебе раньше казались немыслимыми для произнесения вслух в «почетном» обществе.
Про блог как способ терапии
У меня очень сложные отношения со стыдом. Одна из самых страшных вещей — сделать то, за что тебя будут стыдить. В этом плане для меня блог — терапевтическая штука. Ты говоришь в нем о том, что может показаться неприемлимым кому-то с «высоким» вкусом. Например, что ты смотрела сериал «Бриджертоны».
Чем больше ты выкладываешь роликов, тем ровнее к стыду относишься. У меня сейчас очень мало запретных тем, на которые я могу пошутить. И кукуха не летит от количества лайков и обсуждений. Мне важно только, чтобы блог был мне интересен.
Про «бабушкины» увлечения
Помимо блога, я мать собаки, которую зовут Элли. Я пеку хлеб, изучаю французский, занимаюсь спортом, много хожу, учусь вязать, пытаюсь что-то писать, смотрю старое кино. Много таких «бабушкиных» увлечений. У меня произошел сдвиг с результативности в сторону процессуальности. Для меня это способ выйти из капиталистического мира, который ориентирован только на достижение каких-то показателей.
Про свои места в Петербурге
Долгое время я жила в районе Ладожской, а сейчас переехала в центр. Город ощущается по-другому, когда можешь просто по дороге зайти на выставку. Он стал для меня каким-то поддающимся пешему прохаживанию — непредсказуемым и интересным.
Где меня можно встретить в Петербурге? Раньше бы не подумала, что назову «Подписные издания». Слишком растиражированный и массовый образ. Но сейчас я перестала бояться таких локаций, а еще мы подружились, так что я регулярно сюда заглядываю.
Из каких-то тихих мест — мастерская моего друга, художника Макса Саввы на Васильевском острове. Это одно из местечек силы. Ты приезжаешь и просто смотришь на картины, болтаешь с другом, слушаешь пластинки. Из классных мест, в которых я часто бываю, бар «Косуля». Просто там есть котлета с пюрешкой, которая выручит в любой момент.
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