Знакомьтесь, Ксюша Прихотько — блогер-летописец будней петербургских душнил (с миллионами просмотров!)

Про переезд в Петербург и учебу на филфаке

Я из Владивостока, но часть моей семьи петербуржцы. Первый раз я тут оказалась лет в 12 и решила: все, надо переезжать. Петербург — частое направление для миграции из Владивостока. У меня гипотеза, что это связано с морем. Близость к нему накладывает на человека отпечаток.

Мне тогда казалось это увлекательным экспириенсом: в Петербурге хочется учиться, носить каре, читать русскую литературу. Думала, что в итоге стану профессором истории русской литературы. Не уверена, что этот план совсем отжил свое, но я точно преодолела сильное желание пойти по академической траектории.

На филфаке было здорово. Сначала четыре года бакалавриата, потом два магистратуры. Оканчивала магистратуру я в 2022-ом, и тогда немного потеряла смысл того, чем занимаюсь. Поэтому взяла перерыв, прежде чем идти в аспирантуру. Сейчас у меня такой затянувшийся gap year.

Про появление блога и первую популярность

Я создала Instagram (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) в 2020-м , на карантине. Раньше я была убеждена, что это социальная сеть для нарциссов. Первые ролики выкладывала для своих друзей-филологов. Например, по мотивам практики в школе.

Instagram @xi_psi (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ) я масштабно не развивала вплоть до 2024 года, а вот в TikTok довольно быстро набрала аудиторию около 100 тысяч подписчиков. Там была подпись в профиле: «Кризисы гуманитарного образования в одном лице». Смысл в том, что я транслировала свои триггеры — пародировала студентов, преподавателей. У меня появился ставший известным персонаж Сексист Иванович (преподаватель с немалым предубеждением по отношению к способностям девушек-студенток!)

Сексист Иванович — это препод, который был у моей сестры в киновузе. Она мне на него жаловалась. А так как я человек эмпатичный, но не агрессивный, то не могу расквитаться с ним в жизни. Зато могу символически — в пародии. Я — острый язык, потому что не обладаю кулаками.

После роста популярности аккаунта в TikTok в 2022 году меня позвали автором и ведущей на канал «Редакция. Наука» в YouTube (проект появился как спин-офф канала «Редакция», изначально созданного Алексеем Пивоваровым, признанным в России иностранным агентом). Когда я начала там работать, то забила на личные соцсети, а к 2024 году начала чувствовать кризис. Мне сложно было долго находиться в позиции экспертности и обучать людей с позиции сверху вниз. Меня всегда пугали иерархии, я такой постмодернистский человек.

Я оказалась в какой-то изматывающей точке, плюс я неудачно влюбилась. Это стало катализаторами того, что вернулась в Instagram (ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Там я стала публиковать уже совсем другой контент, не тот, что в TikTok. Я закончила университет, эта среда перестала быть питательной для шуток. Первые ролики, которые завирусились, были построены так: ты сложным научным языком описываешь простые вещи. Например, сериал «Зак и Коди». Потом стали появляться ролики про любовь и пародии на парней.