В Эрмитаже покажут графику мастеров «школы Фонтенбло» и других французских маньеристов

В собрании музея хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. С 2023 года работы можно увидеть в рамках временных экспозиций в Зимнем дворце. За два года в галерее графики успели показать Дюрера и Гойю, старонидерландскую школу, Ганса Гольбейна Старшего и Лукаса Кранаха, а также представили выставку итальянской гравюры, посвященную памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова.

Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV – начала XVII века» открыта с 19 марта по 13 июля в Главном музейном комплексе Эрмитажа, в залах №№ 324–328 на Дворцовой набережной, 30-38.

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