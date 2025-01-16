В Эрмитаже покажут графику мастеров «школы Фонтенбло» и других французских маньеристов

Соберут наиболее яркие произведения из музейного собрания французской графики XV–XVI веков, в том числе работы Франсуа Клуэ, Россо Фьорентино и других.
"Нимфа Фонтенбло", Рене Буавен, Милан П. по оригиналу Россо Фьорентино, 1545-1554 года
«Французская манера. Гравюры и рисунки XV – начала XVII века» охватит три тематических раздела: в первом покажут рисунки из коллекции карандашных портретов в Эрмитаже, «являющейся одной из лучших за пределами Франции». Графика Жана Фуке, Франсуа Клуэ, Пьера Дюмустье Старшего, а также Анонима Лекюрье будет соседствовать с работами мастеров школы Фонтенбло — условной группы художников-маньеристов (живописцев, скульпторов, архитекторов, ювелиров), работавших во дворце Фонтенбло при короле Франциске I и его преемниках. В этом разделе соберут листы Россо Фьорентино, Франческо Приматиччо, Луки Пенни, Леонара Тири, а также созданные по композициям этих художников гравюры Антонио Фантуцци, Леона Давена, Пьера Милана, Рене Буавена, Жака Андруэ Дюсерсо и других. Их дополнят работы, созданные под влияние этой школы графиками Жаном Кузеном Старшим и Жаном Кузеном Младшим. Завершит экспозицию гравюры Жака-Шарля Белланжа — ярчайшего представителя позднего маньеризма.
В собрании музея хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. С 2023 года работы можно увидеть в рамках временных экспозиций в Зимнем дворце. За два года в галерее графики успели показать Дюрера и Гойю, старонидерландскую школу, Ганса Гольбейна Старшего и Лукаса Кранаха, а также представили выставку итальянской гравюры, посвященную памяти искусствоведа Аркадия Ипполитова.
Выставка «Французская манера. Гравюры и рисунки XV – начала XVII века» открыта с 19 марта по 13 июля в Главном музейном комплексе Эрмитажа, в залах №№ 324–328 на Дворцовой набережной, 30-38.
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