В Эрмитаже покажут гравюры и рисунки современников Дюрера – Ганса Гольбейна Старшего и Лукаса Кранаха

Это очередная глава в истории сменной Галереи графики. Ранее до этого в рамках временных проектов исследовали взаимосвязь между графикой и рисунком и показывали почти страдающее Средневековье в эстампах мастеров старонидерландской гравюры.
«Немезида». Альбрехт Дюрер. Около 1501 года
Как рассказали «Собака.ru» в команде Эрмитажа, последний проект, посвященный немецкой гравюре XV–XVI веков, проходил в далеком 1969 году, а немецкие рисунки отдельно до этого еще не становились темой отдельной выставки. В основу «Эпохи Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV–XVI веков» вошли 150 уникальных работ трех поколений художников эпохи стилевого перехода от поздней готики к Северному Возрождению — от предшественника расцвета ксилографии Ганса Гольбейна Старшего и крупнейшего мастера Альбрехта Дюрера до прямых последователей и учеников, последних носителей ремесла.
«Околдованный конюх». Ганс Бальдунг Грин. 1544 год
В собрании Государственного Эрмитажа хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. Теперь данные работы можно будет увидеть в Зимнем дворце, где летом прошлого года открылась Галерея графики.
Выставка немецкой школы графики XV-XVI веков, включающую также австрийских и швейцарских авторов, охватит полный срез графики того периода. Листы Мартина Шонгауэра, исполненные в живописной технике с оглядкой на нидерландское искусство, соседствуют с работами выполненными в изысканной технике серебряного карандаша, гуманиситические сюжеты — с композициями на библейские темы.
«Три волхва». Неизвестный австрийский художник. 1430-е года
Среди экспонатов выставки — работы Альбрехта Дюрера, Лукаса Кранаха Старшего, Ганса Гольбейна Младшего, Яна Юста ван Калькара, Ганса Бальдунга Грина и других крупных мастеров. Многие листы никогда прежде не выставлялись и не воспроизводились в печати, в том числе редкие произведения младшего брата Мартина Шонгауэра – Людвига Шонгауэра.
Генеральный директор Эрмитажа:
Сменная Галерея графики в очередной раз демонстрирует правильность решения о её создании. Огромная эрмитажная коллекция становится доступной при полном соблюдении условий сохранности. Знатоки могут наслаждаться медленным рассматриванием, как это и нужно для графики. В Эрмитаже всегда есть академическая выставка для гурманов и учёных, дополняющая обычную обширную программу зрелищных и философских выставок.
«Терзание святого Антония». Мартин Шонгауэр. 1470-е года
Кураторами выставки выступили научные сотрудники Отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа: хранитель коллекции немецкой гравюры XV–XVIII веков Светлана Викторовна Мурашкина и хранитель коллекции рисунков немецкой школы XV–XVIII веков Наталья Сергеевна Сэпман.
Выставка «Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV–XVI веков» открыта с 19 июня по 29 сентября 2024 года в Галерее графики Эрмитажа Государственного Эрмитажа на Дворцовой набережной, 32.
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