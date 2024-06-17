В Эрмитаже покажут гравюры и рисунки современников Дюрера – Ганса Гольбейна Старшего и Лукаса Кранаха

В собрании Государственного Эрмитажа хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. Теперь данные работы можно будет увидеть в Зимнем дворце, где летом прошлого года открылась Галерея графики.

Выставка немецкой школы графики XV-XVI веков, включающую также австрийских и швейцарских авторов, охватит полный срез графики того периода. Листы Мартина Шонгауэра, исполненные в живописной технике с оглядкой на нидерландское искусство, соседствуют с работами выполненными в изысканной технике серебряного карандаша, гуманиситические сюжеты — с композициями на библейские темы.