В эрмитажной Галерее графики открылась выставка рисунков старонидерландской школы

В собрании Государственного Эрмитажа хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. Теперь данные работы можно будет увидеть в Зимнем дворце, где летом 2023 года открылась Галерея графики.

Представленные на второй выставке рисунки, многие из которых являются подлинными шедеврами графического искусства, разнообразны по своим сюжетам, назначению и технике исполнения. Эскизные наброски пером и кистью соседствуют с листами, выполненными в изысканной технике серебряного карандаша, натурные этюды — с композициями на библейские, аллегорические и мифологические сюжеты, свободные импровизации — с тщательно проработанными проектами гравюр, витражей и шпалер.