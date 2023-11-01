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Искусство

В эрмитажной Галерее графики открылась выставка рисунков старонидерландской школы

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Экспозиция включает в себя 72 листа и хронологически охватывает приблизительно полтора столетия — с 1430-х до 1580-х годов. С того времени, когда бургундский герцог Филипп Добрый объединил под своей властью существовавшие на этих землях феодальные владения и до тех пор, когда Старые Нидерланды фактически распались в ходе гражданской войны на протестантскую Голландию и католическую Фландрию, оставшуюся под властью испанских королей.

Государственный Эрмитаж

Круг Рогира ван дер Вейдена, «Мастерская резчиков по дереву». Около 1445 года. Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

Франс Флорис, «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

Франс Поурбус Старший, «Портрет живописца Франса Флориса». 1570 год. Государственный Эрмитаж

В собрании Государственного Эрмитажа хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. Теперь данные работы можно будет увидеть в Зимнем дворце, где летом 2023 года открылась Галерея графики

Представленные на второй выставке рисунки, многие из которых являются подлинными шедеврами графического искусства, разнообразны по своим сюжетам, назначению и технике исполнения. Эскизные наброски пером и кистью соседствуют с листами, выполненными в изысканной технике серебряного карандаша, натурные этюды — с композициями на библейские, аллегорические и мифологические сюжеты, свободные импровизации — с тщательно проработанными проектами гравюр, витражей и шпалер.

Государственный Эрмитаж

Мастер смерти Авессалома, «Аллегория месяца апреля». 1500 – 1510 годы. Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

Ханс Колларт, «Пейзаж с Паном и Сирингой». Около 1565 года. Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

Ян Госсарт, «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж

Государственный Эрмитаж

Ян Сварт ван Гронинген, «Рождество». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж

Среди экспонатов выставки — работы Петруса Кристуса, Яна Госсарта, Мартена ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Корнелиса Массейса, Гиллиса Мостарта, Ханса Бола и других крупных мастеров. Многие листы никогда прежде не выставлялись и не воспроизводились в печати. «В хранилищах рисунков идет огромная и непрерывная исследовательская работа, время от времени предстающая перед публикой удивительными и редкостными открытиями, радующими глаз и ум. Это — очередной красноречивый пример», — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Выставка «Рисунки старонидерландской школы» открыта до 28 января 2024 года в Галерее графики Государственного Эрмитажа (Зимний дворец, залы 324-328).

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