В эрмитажной Галерее графики открылась выставка рисунков старонидерландской школы

Экспозиция включает в себя 72 листа и хронологически охватывает приблизительно полтора столетия — с 1430-х до 1580-х годов. С того времени, когда бургундский герцог Филипп Добрый объединил под своей властью существовавшие на этих землях феодальные владения и до тех пор, когда Старые Нидерланды фактически распались в ходе гражданской войны на протестантскую Голландию и католическую Фландрию, оставшуюся под властью испанских королей.
В собрании Государственного Эрмитажа хранятся более 600 тысяч гравюр и рисунков европейских мастеров, в их числе — и мировые шедевры. Это пятая часть всей коллекции музея, которая никогда ранее не имела постоянной экспозиции. Теперь данные работы можно будет увидеть в Зимнем дворце, где летом 2023 года открылась Галерея графики.
Представленные на второй выставке рисунки, многие из которых являются подлинными шедеврами графического искусства, разнообразны по своим сюжетам, назначению и технике исполнения. Эскизные наброски пером и кистью соседствуют с листами, выполненными в изысканной технике серебряного карандаша, натурные этюды — с композициями на библейские, аллегорические и мифологические сюжеты, свободные импровизации — с тщательно проработанными проектами гравюр, витражей и шпалер.
Мастер смерти Авессалома, «Аллегория месяца апреля». 1500 – 1510 годы. Государственный Эрмитаж
Ханс Колларт, «Пейзаж с Паном и Сирингой». Около 1565 года. Государственный Эрмитаж
Ян Госсарт, «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж
Ян Сварт ван Гронинген, «Рождество». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж
Среди экспонатов выставки — работы Петруса Кристуса, Яна Госсарта, Мартена ван Хемскерка, Питера Кука ван Альста, Корнелиса Массейса, Гиллиса Мостарта, Ханса Бола и других крупных мастеров. Многие листы никогда прежде не выставлялись и не воспроизводились в печати. «В хранилищах рисунков идет огромная и непрерывная исследовательская работа, время от времени предстающая перед публикой удивительными и редкостными открытиями, радующими глаз и ум. Это — очередной красноречивый пример», — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Выставка «Рисунки старонидерландской школы» открыта до 28 января 2024 года в Галерее графики Государственного Эрмитажа (Зимний дворец, залы 324-328).
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