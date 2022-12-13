Александр Цой о новом альбоме группы «Кино»: «Что думает какой-то аноним из интернета — мне все равно»

Саша, в 2022 году в Петербурге состоялся большой концерт в «Ледовом» в честь шестидесятилетия Виктора Цоя. Группа собирается поехать в тур по стране. И тут вдруг новость об альбоме. Почему вы решили его записать и выпустить?

А мы ничего не решали. Он был записан сам собой. 10 лет назад, в 2012 году, группа собралась, чтобы сыграть потерянную песню «Атаман» для фильма на «Первом канале». А все остальное было записано, когда мы уже придумали сделать ту программу, которая есть сейчас.

Например, было видео, которое захотелось выпустить в моменте — «Безъядерная зона». Так мы высказали отношение к происходящему. Кроме того, мы хотели перезаписать «Сосны на морском берегу» нормально, потому что песня до этого не выпускалась в той версии, которую группа сама бы одобрила. Она выходила в формате демо-записи с каким-то случайным гитаристом. Похожая история с «Генералом» — он тоже не был нормально записан. Песня «Саша» тоже войдет в пластинку, в новом звучании ее музыканты сами сделали и прислали мне как подарок на день рождения в этом году.

Мы не смогли поехать в тур этой осенью, потому что в некоторых регионах был запрет на массовые мероприятия, и вообще была очень нестабильная ситуация. Почему бы не выпустить альбом? Во-первых, нам самим было чем заняться, во-вторых, это классный подарок нашим слушателям, которые ждали концерта, но пока не смогли на него попасть. А теперь послушают песни в хорошем качестве.

Сколько будет треков?

18.

Это песни, которые не вошли в live-пластинку «Кино в Севкабеле»?

Нет, с «Кино в Севкабеле» не велась никакая студийная работа, все было записано прямо на концерте. В новый альбом войдет большинство песен, которые мы выпустили в качестве трейлеров к концертам. Позже в декабре опубликуем видео «Когда твоя девушка больна» со струнным трио.

На пластинке не будет «Группы крови», «Звезды по имени солнце», «Пачки сигарет», потому что мы их не записывали в студии. Это сделано осознанно: поздние альбомы «Кино» круто записаны. А у нас нет задачи переиздать все песни группы в новом звуке. Это вообще не то, чем хочется заниматься. У каждой записи есть своя концепция: например, летом мы придумали три студийных видео — пригласить гостей-музыкантов и сделать песни с ними. Так в «Закрой за мной дверь» мы позвали Сашу Дубового, который сыграл на рояле. В «Когда твоя девушка больна» партию исполняет струнное трио во главе с Гулей Наумовой. В «Месте для шага вперед» сыграл наш друг Рома Парыгин на трубе.

Доберемся ли мы когда-нибудь до «Звезды», «Кукушки», «Группы Крови» и других — может быть. Но для этого должна быть тоже какая-то идея. Мы не просто берем и переписываем популярные песни.