Александр Цой о новом альбоме группы «Кино»: «Что думает какой-то аноним из интернета — мне все равно»

Группа «Кино» выпускает 22 декабря альбом из песен коллектива в новом звучании, записанных за последние 10 лет. А уже 24 декабря в петербургском клубе Sound пройдет его презентация. Юрий Каспарян, Александр Титов, Игорь Тихомиров в сопровождении настоящего голоса Виктора Цоя исполнят не только песни из нового альбома, но и многие другие хиты «Кино». Мы поговорили с сыном Виктора Цоя, продюсером группы Александром Цоем, о предстоящих концертах, грядущей пластинке и планах коллектива на будущий год.
Александр Цой
Саша, в 2022 году в Петербурге состоялся большой концерт в «Ледовом» в честь шестидесятилетия Виктора Цоя. Группа собирается поехать в тур по стране. И тут вдруг новость об альбоме. Почему вы решили его записать и выпустить?
А мы ничего не решали. Он был записан сам собой. 10 лет назад, в 2012 году, группа собралась, чтобы сыграть потерянную песню «Атаман» для фильма на «Первом канале». А все остальное было записано, когда мы уже придумали сделать ту программу, которая есть сейчас.
Например, было видео, которое захотелось выпустить в моменте — «Безъядерная зона». Так мы высказали отношение к происходящему. Кроме того, мы хотели перезаписать «Сосны на морском берегу» нормально, потому что песня до этого не выпускалась в той версии, которую группа сама бы одобрила. Она выходила в формате демо-записи с каким-то случайным гитаристом. Похожая история с «Генералом» — он тоже не был нормально записан. Песня «Саша» тоже войдет в пластинку, в новом звучании ее музыканты сами сделали и прислали мне как подарок на день рождения в этом году.
Мы не смогли поехать в тур этой осенью, потому что в некоторых регионах был запрет на массовые мероприятия, и вообще была очень нестабильная ситуация. Почему бы не выпустить альбом? Во-первых, нам самим было чем заняться, во-вторых, это классный подарок нашим слушателям, которые ждали концерта, но пока не смогли на него попасть. А теперь послушают песни в хорошем качестве.
Сколько будет треков?
18.
Это песни, которые не вошли в live-пластинку «Кино в Севкабеле»?
Нет, с «Кино в Севкабеле» не велась никакая студийная работа, все было записано прямо на концерте. В новый альбом войдет большинство песен, которые мы выпустили в качестве трейлеров к концертам. Позже в декабре опубликуем видео «Когда твоя девушка больна» со струнным трио.
На пластинке не будет «Группы крови», «Звезды по имени солнце», «Пачки сигарет», потому что мы их не записывали в студии. Это сделано осознанно: поздние альбомы «Кино» круто записаны. А у нас нет задачи переиздать все песни группы в новом звуке. Это вообще не то, чем хочется заниматься. У каждой записи есть своя концепция: например, летом мы придумали три студийных видео — пригласить гостей-музыкантов и сделать песни с ними. Так в «Закрой за мной дверь» мы позвали Сашу Дубового, который сыграл на рояле. В «Когда твоя девушка больна» партию исполняет струнное трио во главе с Гулей Наумовой. В «Месте для шага вперед» сыграл наш друг Рома Парыгин на трубе.
Доберемся ли мы когда-нибудь до «Звезды», «Кукушки», «Группы Крови» и других — может быть. Но для этого должна быть тоже какая-то идея. Мы не просто берем и переписываем популярные песни.
Ты представлял, какой ажиотаж вызовет новость о новом альбоме «Кино»?
Я не ожидал, что будет такой резонанс. Придумывал это все для того, чтобы просто выпустить песни и сыграть пару презентаций перед Новым годом, чтобы группа не кисла. Киснуть мы все стали, когда тур перенесся, честно говоря. А тут движуха появилась. Но я не предполагал, что это будет какой-то инфоповод или большое событие.
Но хотя, если задуматься: ««Кино» выпускает новый альбом». Это да, масштабное событие. Посмотрим, войдем ли мы в чарты.
А тебе это важно?
Ну, это будет любопытно.
Как будет называться пластинка?
«12_22» — то есть с 2012 по 2022 год. И выйдет она 22.12.22, накануне первой презентации альбома в Москве.
Какими будут презентации альбома в Петербурге и Москве?
Наше шоу, но в более камерном формате. Видео, которые так всем нравятся. Звук, свет, голос. Это будут маленькие концерты по вместимости, но это не значит, что мы на них экономим, берем плохой аппарат или что-то такое. Наоборот, это маленькие концерты, беспрецедентные по своему техническому оснащению. Все будет сделано супер. Но поскольку в этом году мы уже играли в Питере и Москве, мы не стали замахиваться на стадионы, и поэтому решили сделать предпраздничный камерный формат. Теплее и интимнее. Будет тысячи две примерно на каждом концерте. У слушателей есть возможность посмотреть на группу поближе.
Да, продолжительность будет не такой, как летом. Почти три часа — это для всех очень утомительно. Сейчас мы сыграем примерно часа два. И не только те песни, которые вошли в альбом. И «Группа крови», и «Перемен», и «Кукушка» прозвучат обязательно.
«Кино в Севкабеле» вы запускали через краудфандинг. Почему в этот раз решили этого не делать?
Потому что это сейчас нам не нужно. Мы ничего не потратили на производство этого альбома, кроме своего времени. Уже все сделано. На «Севкабель» мы собирали, потому что там реально была очень дорогая съемка, миллион камер. Хотели это сделать очень качественно и круто. Может быть, с точки зрения бизнеса, нужно было все это делать. Но я как-то не думал об этом, я думал о том, что нужно сделать классную штуку. А чтобы напечатать диски на продажу на презентации — на это у группы найдутся деньги.
Когда вы перезапускали «Кино» вместе с музыкантами в 2020-м, какие были ожидания?
Удивительно, но такие и были. Вот так как я себе представлял, так и получилось. Масштабный масштаб, триумфальный триумф, легендарные легенды. Я так и хотел. Чтобы это был эксперимент с форматом, который бы работал на ощущение чего-то исторического и невероятного. Потому что мне казалось, что иначе это просто не сработает. Если это будет проект уровня тысячника, где на маленьком проекционном экранчике будет крутиться хроника, а музыканты будут на фоне ее играть и просто звучать голос — лучше вообще не делать.
Мне кажется, у нас все получилось. Наше световое шоу ничем не уступает крутым западным образцам. Спасибо Марине Лариковой, нашему художнику по свету. И видео мы сделали очень много и очень высокого качества. И по музыке тоже постарались. В общем, мы приложили много усилий, чтобы это была не проходная тема, а что-то на что люди обратят внимание.
Тебе, наверное, все равно много хейта прилетает?
Не читаю комментарии. Мне это не нужно. Мне, в принципе, пофиг. Я уверен в том, что делаю. Если тебе это не нужно — не слушай. Я этот проект во многом делал для себя, мне это было надо. И как оказалось, еще огромному количеству людей. Мне не стыдно за то, что мы сделали. И поэтому, что думает какой-то аноним из интернета — мне все равно.
Как реагируешь на то, что сейчас появились другие похожие проекты? Только некоторые еще и с голограммами.
Абсолютно нормально. Мне понравилось, что Пол Маккартни спел с Джоном. Очень похоже на некоторые наши решения, когда без особого оформления идут дорожка с голосом и просто видео поющего Джона Леннона. Мы все друг другу это видео пересылали, что мы так сделали первые. Довольные, руки потирали.
Это шутка, конечно. На самом деле, я не думаю, что это какая-то наша уникальная идея. Она, которая лежала на поверхности. Просто не уверен, насколько это подходит другим стилям музыки. У «Кино» очень минималистичная музыка, с понятными частями, квадратная. Короче, мне кажется, что «Кино» этот формат подходит больше, чем подошел бы «Нирване», например, где очень много экспрессии.
Видел, что что-то схожее сделали «Сектор газа», но не вникал. А вот что касается «Короля и Шута», не был на концерте, но мне кажется, тематически музыка очень хорошо подходит для создания чего-то такого страшного, сказочного. Надеюсь, у них получится.
Все поклонники надеются, что весной концерты в регионах все-таки состоятся. Какие у группы ставки на тур?
Мы много ездим с проектом «Симфоническое Кино». Он просто гораздо меньше по масштабу, где-то на тысячу человек. Но я разговариваю с людьми в городах, знаю, что очень многие ждут всю группу. Поэтому за прием не беспокоюсь, мы уже проверили проект на разной публике. Вопрос не в том, как нас примут, а в том, чтобы доехать наконец. Я просто уже молюсь, чтобы мы поехали в тур. Потому что этому проекту просто не везет с окружающей его обстановкой.
Если весной все получилось, дальше есть планы на Казахстан, Беларусь, Таджикистан?
Да, мы очень хотели бы проехать и Казахстан, и Грузию, и Армению. Разговоры об этом идут постоянно. Но сейчас будет развенчание огромного мифа — музыканты не решают, куда поехать. Мы пытаемся договориться с местными организаторами, пока, правда, это происходит не быстро. Но мы справимся.
С Казахстаном, например, было так: нам каждый день звонила какая-нибудь крупная компания и говорила, что она в Казахстане самая крупная и нам нужно работать именно с ней. С кем именно договорились — не знаю.
Александр Цой
Летом ты объявил о своем новом проекте «Саша Цой», который пришел на смену группе «Ронин». Готовишь новый материал?
Да. Летом вышла новая песня. В 2023 году выпущу альбом как «Саша Цой», название альбома пока еще не придумал. Почти все песни для него готовы, осталось только спеть. Вот я буквально вчера одну докручивал. Так что все делается. В этом году я испытал небольшой кризис, но преодолел его.
Это будет похоже на «Ронина»?
Это будет, в целом, тоже самое практически. С поправкой на мое некое взросление с момента выпуска первого альбом. Там ничего не изменилось, кроме названия. На этом альбоме играют другие, кроме меня, музыканты, но вся музыка и слова — это я.
Как тебе кажется, тур «Кино» по России — это разовая история? Или можно будет сделать его традиционным, ежегодным?
Как показал опыт Питера и Москвы, где концерты прошли с интервалом в год, публике эти концерты интересны. Оба стадиона были забиты. Думаю, что в регионах будет аналогичная история. Во-первых, альбом «Группа крови» не перестают переслушивать, потому что он крутой. Во-вторых, даже то шоу, которое мы сделали можно посмотреть несколько раз. И мы можем его изменять, делать другую постановку, делать новые видео и песни.
Пока эту программу мы сыграли точно меньше 10 раз. Даже еще не обкатали ее нормально. Нам бы начать работать, выступать, как планировали, а там посмотрим. Если этот проект и конечен, то мы не знаем, где его конец.
16+
Текст: Наталия Хомякова
Фото Александра: Виктория Назарова
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