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Искусство

Петр Белый покажет мрачный «Омут» Вадима Михайлова в Myth Gallery

Образы русского сумеречного мира от мастера мистической философии, нарратив которой восходит к народным сказаниям, фольклору и русскому лубку.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Myth Gallery

В парадигме современной российской арт-сцены пермский междисциплинарный художник выступает в роли сказителя — рупора бессознательного и коллективной памяти. Он охотится на знаковые для петербуржцев образы и символы, которые часто находит в «Нехороших квартирах» или обычных коммуналках. «Как-то я шел по барахолке на Уделке мимо кучи ломаных и грязных детских игрушек и вдруг почувствовал взгляд мехового зайчика — он меня позвал. Это типичная история — вещь, из которой я создам арт-объект, должна меня позвать», — отмечал Вадим Михайлов для нашего арт-дропа «Коллекционировать искусство».

В арсенале автора множество сольных и коллективных проектов, но сотрудничество с Myth Gallery началось с персональной выставки «Неплодные земли на востоке», а продолжилось экспрессивным моностендом на ярмарке совриска 1703 — публика оценила!

Стенд на ярмарке 1703, 2023 год
mythgallery.art / Myth Gallery

Стенд на ярмарке 1703, 2023 год

Куратор выставки Петр Белый
mythgallery.art / Myth Gallery

Куратор выставки Петр Белый

Второй для галереи персональный проект Вадим Михалов создал вместе с куратором и художником Петром Белым — «Омут» приглашает погрузиться в «полусказочный русский сумеречный мир». Традиционные объекты, выполненные в знакомой технике сграффито, будут соседствовать с новым для художника медиумом — сюжет которого будто подсмотрен у Антона Секисова — любительскими фотографиями петербургских кладбищ.

«Самобытная мистическая философия Вадима Михайлова превращена в зловещий, залипший в левкасе и черном масле театр, где застывшие герои воздевают к небу руки с тянущимися вязкими нитями, цепко затягивающими назад, в болото», — отмечает куратор выставки Петр Белый.

Создательницы галереи MYTH Ольга Профатило и Юлия Вяткина: «Только в контексте общего искусства понимаешь, насколько твои художники свежи и интересны»

Архивная работа художника
mythgallery.art / Myth Gallery

Архивная работа художника

Архивная работа художника
mythgallery.art / Myth Gallery

Архивная работа художника

Архивная работа художника
mythgallery.art / Myth Gallery

Архивная работа художника

Персональная выставка Вадима Михайлова «Омут» открыта с 5 июля по 18 августа 2024 года в Myth Gallery на улице Чайковского, 61.

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