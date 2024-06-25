Петр Белый покажет мрачный «Омут» Вадима Михайлова в Myth Gallery

В парадигме современной российской арт-сцены пермский междисциплинарный художник выступает в роли сказителя — рупора бессознательного и коллективной памяти. Он охотится на знаковые для петербуржцев образы и символы, которые часто находит в «Нехороших квартирах» или обычных коммуналках. «Как-то я шел по барахолке на Уделке мимо кучи ломаных и грязных детских игрушек и вдруг почувствовал взгляд мехового зайчика — он меня позвал. Это типичная история — вещь, из которой я создам арт-объект, должна меня позвать», — отмечал Вадим Михайлов для нашего арт-дропа «Коллекционировать искусство».

В арсенале автора множество сольных и коллективных проектов, но сотрудничество с Myth Gallery началось с персональной выставки «Неплодные земли на востоке», а продолжилось экспрессивным моностендом на ярмарке совриска 1703 — публика оценила!