Искусство выходит на биржу! Когда NFT-копии живописи и музыки станут обычным источником пассивного дохода?

Как искусство может попасть на биржу (и при чем тут NFT)?

Слова «биржа» и «искусство» не так часто оказываются в одном предложении. Если, конечно, не говорить о случаях, когда бывшие торговые залы переоборудуются для размещения музейных коллекций, как в Петербурге или в Париже. Сделки с культурными объектами все же, как правило, происходят в тиши галерей или на площадках аукционных домов. Сам же рынок искусства у многих ассоциируется с эксцентричными миллионерами, филантропами и коллекционерами.

Между тем реальность серьезно отличается от этих повседневных стереотипов. Покупка картин или статуй может быть вполне рациональной стратегией приумножения денег. Так, еще в 1970–1990-х годах Пенсионный фонд британских железных дорог (BRPF) систематически вкладывал миллионы фунтов в произведения импрессионистов, старинные книги, древнее китайское искусство.

Однако арт-рынок традиционно был и остается довольно закрытым, правила игры на нем зачастую непубличны, продавцы и покупатели остаются неизвестны. К тому же речь, как правило, идет о покупке и продаже огромных по своей цене объектов, стоимость которых в сотни (а то и тысячи раз) превышает возможности рядового инвестора, который хочет вложить небольшую сумму в надежде на сохранение сбережений, а возможно, и сравнительно небольшой заработок. Если же речь идет о правах на медиа-продукты — записи песен, копии фильмов, — то они долгое время вообще не рассматривались как инвестиция.

В последние годы ситуация коренным образом меняется, и немалую роль в этом играет технология NFT — (Non-Fungible Token, то есть создание уникальных цифровых объектов. — Прим. ред.). Музеи — в том числе Эрмитаж — экспериментируют с созданием цифровых копий своих признанных шедевров. Есть и другие примеры: американская компания Royalty Exchange уже несколько лет предлагает музыкантам делать на основе своих песен NFT, а инвесторам — покупать их или же вкладываться в права на музыкальные произведения.

В 2023 году в Институте культуры Сотби (основан при одноименном аукционном доме) даже была защищена диссертация на тему влияния NFT на рынок искусства. Ее автор Франческа Осборн сделала вывод, что технология blockchain может придать этому направлению большую прозрачность и понятность для обычного человека. Примерно такого же мнения придерживаются и профессионалы финансового рынка. Так, руководитель цифровых проектов и продуктов Мосбиржи Николай Труничкин недавно озвучил предположение, что развитие цифровых финансовых активов позволит решить проблему розничного инвестора на арт-рынок.

Примерно так же видит ситуацию аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. «Покупатель сможет стать совладельцем произведения, которое слишком дорогое, чтобы он мог приобрести его в одиночку. А потом это произведение может купить за несколько сот миллионов, скажем, новый город на насыпной дамбе в Персидском заливе, планирующий стать культурным центром. К примеру, Qatar Museums приобрела за $300 млн. картину Гогена, которая принадлежала частному владельцу, но была выставлена в музее в Базеле. В будущем на подобных сделках сможет заработать широкий круг владельцев ЦФА», — предположил он в беседе с «Собака.ru».