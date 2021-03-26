В Государственном Эрмитаже откроется выставка NFT-искусства

Выставка под названием NFT-Art пройдет в рамках проекта «Эрмитаж 20/21». Она станет первым в России выставочным исследованием в области искусства NFT-токенов и их использования в художественной сфере, что, по мнению сотрудников музея, сегодня является «наиболее актуальной повесткой в области современного искусства».

«Невзаимозаменяемые токены стали новой формой закрепления права на произведение искусства с помощью технологии блокчейн, которая позволяет установить однозначный контроль за авторскими и владельческими правами», — говорят в Эрмитаже.

Выставка NFT-Art станет продолжением работы Эрмитажа над новыми формами искусства, начатой в рамках выставочных проектов «Инновация как художественный прием» (2018) и «Искусственный интеллект и диалог культур» (2019) совместно с RDI.Creative и семинаров Государственного Эрмитажа и Университета ИТМО.

Констатируем помешательство на крипте: певица Граймс, электронный музыкант 3LAU и блокчейн-компания Injective Protocol заработали миллионы долларов на продаже криптоискусства, а Покрас Лампас более 2 миллионов рублей — продав фотографию проекции своей работы на Чиркейскую ГЭС. Все дело в NFT-токенах. Технология работает по принципу уникальности — каждый токен в нем невозможно подделать, разделить или незаметно заменить. Такая организация идеально подходит для того, чтобы закрепить свои авторские права и право собственности на какой-либо уникальный объект — от произведения искусства в единственном экземпляре до недвижимости.

Заработать на NFT хотел также основатель Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск. Он выпустил новый электронный трек, который посвятил NFT — технологии невзаимозаменяемых токенов. И хотел продать его как NFT!