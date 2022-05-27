Криптоарт, доступный всем: что такое NFT-искусство и как на нем можно заработать

NFT-картина Everydays американского художника Майкла Винкельмана в феврале этого года была продана за 69 млн долларов. И это не предел. Авторы переходят в цифровое пространство, а покупатели предпочитают вкладываться в криптоискусство. Что такое NFT и как на нем можно заработать, пытаемся разобраться вместе с художницей Машей Ковой.

Что такое NFT

NFT-искусство существует уже несколько лет, но начало набирать популярность в последнее время. Настоящий NFT-бум начался в феврале прошлого года после продажи мема Nyan Cat за 600 тысяч долларов. Потом певица Граймс заработала почти шесть миллионов долларов на коллекции цифрового искусства WarNymph, а блокчейн-компания сожгла картину Бэнкси за 95 тысяч долларов, чтобы превратить ее в NFT. Даже Джек Дорси выставил на продажу свой первый твит. Илон Маск недавно купил Twitter и теперь является ключевым звеном в не только в космосе, но и в криптомире.

Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token, что в переводе с английского означает «невзаимозаменяемый токен», что связано с теми смарт-контрактами, по которым работают площадки для NFT. Фактически это запись, которая вносится в цепочку блокчейна — непрерывную виртуальную цепочку блоков, которую нельзя изменить. Запись содержит всю информацию о «предмете» — об авторе, названии работы, начальной стоимости, всех перепродажах и всех владельцах. Эта запись доступна всем. Иногда его сравнивают с ценной бумагой. Поэтому все предельно прозрачно и надежно.

До некоторых пор авторы криптоискусства зарабатывали, в основном, выполняя определенные заказы. Переломным моментом стало изобретение криптовалюты Ethereum, «эфир», которую придумал канадско-русский программист Виталик Бутерин и которая составила серьезную конкуренцию биткоину. До того как он создал эфир, он был редактором журнала Bitcoin Magazine. Ethereum стал одновременно и платежной системой, и платформой для разработки приложений на базе блокчейна. Кроме того, здесь появилась возможность проводить сделки с цифровыми активами — продавать и покупать криптокартины, гифки, видео, 2D- и 3D-модели.

На стыке искусства и маркетинга

NFT — это не только искусство, но и маркетинг. Тут просто не получится выставить на продажу работы. Для этого артисты рассказывают о себе, придумывают концепции, используют дорожные карты проектов. Предметы NFT-искусства продают и покупают на специализированных «виртуальных рынках» — маркетплейсах. Часто художники поддерживают друг друга, становясь первыми покупателями, тем самым повышая их ценность и привлекательность.

Некоторые продают серию картинок, часто с генеративным артом. Картины покупают в соответствии с дорожной картой проекта по фиксированным ценам, например по 0,03 эфира. Дорожная карта проекта — это цельная концепция развития проекта, включающая в себя арты, детали на них, маркетинг, тон оф войс, активность продаж. Она постоянно меняется. Часто эту дорожную карту показывают в соцсетях до того, как начать запускать коллекцию. И часто из-за невнимательности участников комьюнити неопытные коллекционеры упускают возможность приобретения ценной картинки, так как не хотят вникать в дорожную карту, условные правила проекта.

Все популярнее становятся полезные токены, когда, покупая, вы получаете дополнительные функции в играх или, например, физические работы авторов.

Авторы могут установить право собственности и зарабатывать на отчислениях. Последующие владельцы — на перепродаже. Или просто сохранять вещь, то есть фактически хранить валюту в NFT.

Почему не купить просто крипту? Потому что с товаром это интереснее. Покупая NFT, люди покупают эмоции. Участники здесь — это не просто криптотрейдеры, это творческие люди, которые закрепляют за собой авторское право. Это рынок с комфортной коммуникацией, и это очень перспективно.

Искусство для всех

— Для меня NFT — это совокупность искусства (арта, видео, фото, музыкальный или любой другой продакшн), маркетинга, продаж, которые несут за собой увеличение криптовалютных рынков и платформ, связанных с искусством. Плюс игровая индустрия, — поясняет Маша Кова. — Какие изменения грядут? Думаю, что вся индустрия в нашей стране станет легализована окончательно и будут налогообложения на покупку, обмен и вывод средств. Все станет изначально выглядеть как самозанятость, а далее появятся ведомства, которые будут это контролировать. Это мое личное мнение, и может быть совсем по-другому. Все известно только тем, кто сделал криптовалюты, маркетплейсы и государству. Сейчас все меняется очень быстро. Например, прямо сейчас у меня уже больше 20 продаж, и завтра я могу стать криптомиллионером, как Виталик, или снова вернуться делать дизайн за зарплату.

Будущее за цифрой

Как бы мы ни старались, от крипты не убежишь. Согласно новой философии и аналитическим данным Messari, возможность зарабатывать и строить бизнес должна перейти от крупных корпораций и институтов к обычным людям. Молодые и амбициозные разработчики создают новые решения в криптовалютах. В 2021 году увеличился объем капитала и вложений в криптостартапы. Необходимая инфраструктура была создана, невзаимозаменяемые токены набирают популярность, и в ближайшее время NFT-инфраструктура станет одной из самых востребованных областей для инвестиций.

Что можно продать как NFT?

Все. Произведения искусства, уникальные аватары, посты в соцсетях или даже игровые персонажи и участки земли в метавселенной. Диджей 3LAU продал свой музыкальный альбом более чем за 11 миллионов долларов. За мем с радужным котом заплатили 580 тысяч долларов, а за первый твит бывшего главы Twitter — 2,9 миллиона долларов.

Открытое море ждет не всех, — поясняет Маша Кова. — Эфир дорогой, существуют другие формы жизни. Главное — желание изучать и двигаться, а деньги вас найдут. Это же мир Web3, но об этом мы поговорим позже.

Текст: Марина Чуфистова

Иллюстрации: Маша Кова