Эксклюзив! Как реставрируют здание Биржи в Петербурге: гранит Рапакиви, бутылки от игристого и сейф XX века

Главный зал перекрыт железобетонным сводом, декорированным кессонами с розетками из кровельного железа, имитирующими лепку. Сегодня он в лесах, так как приводят в порядок световой фонарь. Его каркас и даже значительная часть матовых стекол сохранились. Утраченные фрагменты воссозданы по историческим элементам. Отреставрированы скульптуры в зале. К ним можно близко подойти, если подняться на колоннаду.

В целом, внутренним помещениям реставрация еще предстоит. Проект второго этапа уже готов, и объем работ достаточно большой: привести в порядок интерьеры, заменить внутренние коммуникации и перевести здание с печного отопления на газовое — постройку до сих пор обогревают углем. Если выделят средства, реставраторы приступят к следующему шагу. После завершения всех работ в памятнике классицизма разместят Музей геральдики.

Фото: Никита Андреев