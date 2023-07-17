Эксклюзив! Как реставрируют здание Биржи в Петербурге: гранит Рапакиви, бутылки от игристого и сейф XX века

Каменный символ возрастающего экономического могущества России XIX века спроектировал Жан-Франсуа Тома де Томон. Петербургский Парфенон с Меркурием и Нептуном на фронтонах пережил капремонт, клуб моряков, а после выселения военно-морского музея стал бесхозным. Сегодня под опекой Эрмитажа зданию биржи возвращают былое великолепие. Первый этап окончен — уже к осени с ансамбля снимут леса. Реставрацию хотели завершить к 2027 году, но из-за неопределенности с финансированием остальные работы под вопросом. «Собака.ru» побывала в закрытом на реставрацию памятнике классицизма.
Величественное здание Биржи возвели на мощном облицованном гранитом стилобате. Постамент защитил детище Тома де Томона от сильнейшего наводнения 1824 года, но за столетия облицовка пострадала. Реставраторы вернули былую красоту. Основание памятника классицизма обложено блоками гранита Рапакиви.
При последней реконструкции 1939 года лестницы перекладывали. Часть ступеней была утрачена. Так же, как и на стилобате, для их реставрации использовали Рапакиви разных оттенков, как и было задумано автором: нижние — из розового, верхние — из серого.
Биржа практически сохранила исторический облик. Венчающие главный фасад скульптурную группу Нептуна на колеснице среди морских волн, в окружении Невы и Волхова и западный — «Навигацию» с Меркурием и двумя реками из пудожского камня очистили от загрязнений, укрепили и восполнили мелкие утраты. Самое сложное при реставрации было вернуть утраченные элементы скульптуре Жозефа Камберлена — у Нептуна отсутствовали три пальца.
Не обошлось и без находок. Во время реставрации в цоколе обнаружили пустые бутылки от игристых вин 1830–1941 годов. Раньше в подвалах разливали по бутылкам шампанское «Дуаэнъ и Ко» — его перевозили из Франции в бочках. Возможно, среди артефактов есть и они — предметы передали Эрмитажу. Кроме того, в одном из помещений также сохранился встроенный сейф XX века.
Главный зал перекрыт железобетонным сводом, декорированным кессонами с розетками из кровельного железа, имитирующими лепку. Сегодня он в лесах, так как приводят в порядок световой фонарь. Его каркас и даже значительная часть матовых стекол сохранились. Утраченные фрагменты воссозданы по историческим элементам. Отреставрированы скульптуры в зале. К ним можно близко подойти, если подняться на колоннаду.
В целом, внутренним помещениям реставрация еще предстоит. Проект второго этапа уже готов, и объем работ достаточно большой: привести в порядок интерьеры, заменить внутренние коммуникации и перевести здание с печного отопления на газовое — постройку до сих пор обогревают углем. Если выделят средства, реставраторы приступят к следующему шагу. После завершения всех работ в памятнике классицизма разместят Музей геральдики.
Фото: Никита Андреев
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