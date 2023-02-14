Фото Цоя, вериги и Пушницкий: Главные выставки февраля 2023 года

Живопись и инсталляции Виталия Пушницкого, снимки Виктора Цоя, Владислава Мамышева-Монро и Жанны Агузаровой авторства Сергея Борисова, работы ученика Айвазовского, Шишкина и Куинджи Константина Богаевского, а также рисунки Федора Шаляпина и угольная графика главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова — рассказываем про лучшие выставки февраля в Петербурге.
«Виталий Пушницкий. Орфей в Аиде», Marina Gisich Gallery (16+)
Философ и живописец Виталий Пушницкий — один из самых успешных петербургских художников. Его новый персональный проект, как и всегда, в первую очередь, поражает масштабом и разнообразием. Это и около 90 картин, и 9-метровая инсталляция, и видео-арт, являющийся одновременно nft-объектами, и даже книга. Концептуально основная тема — о принципиальной неопределенности настоящего: как в самом простом, так и сложном смыслах. (При этом одновременно.)
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До 23 апреля, пространство Projects Marina Gisich Gallery
«Природоведение», MYTH Gallery (16+)
Анастасия Шенсневич только в прошлом году окончила Академию имени Штиглица, но уже стала любимицей галереи MYTH. Та представляла ее работы на ярмарке Cosmoscow в 2021-м, а через полтора года организовала и ее первую персональную выставку. Это инсталляции, графика и объекты из стекла и металла, которые предлагают по-новому взглянуть на мир вокруг. Как в детстве на уроках природоведения, когда впервые понимаешь, как устроены естественные процессы и насколько необходимо они вытекают друг из друга. Центральный объект экспозиции — многогранная конструкция, которая визуализирует размышления о человеческом и природном.
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До 22 марта, MYTH Gallery
"Путешествие на Тандадрику". Иллюстрация художника Игоря Олейникова
«Художники издательства "Речь"», выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников (16+)
За 24 года существования издательства «Речь» их книги иллюстрировали Александр Траугот, Игорь Олейников, Анастасия Архипова, Анатолий Слепков, Виктория Кирдий, Савва Бродский, Тамара Юфа и многие другие. Их работы до конца февраля можно увидеть на Большой Морской, 38. Они разбиты на тематические блоки — от детских книг и классики до блокадной серии.
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С 7 по 26 февраля, выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников
«Из огня», Анненкирхе (0+)
В Анненкирхе открылась выставка главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Это угольная графика, на которой он запечатлел, например, стамбульскую Айя-Софию, петербургский Дом Зингера и московский Собор Василия Блаженного. Всего это 12 масштабных работ, написанных по картону. Название «Из огня» отсылает и к недавнему прошлому лютеранской церкви, пострадавшей в пожаре, и к способу, которым образуется уголь.
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С 8 по 26 февраля, Анненкирхе
«Грехопадение и изгнание из Рая»
«Святые грешники», Музей истории религии (12+)
В Музее истории религии знакомят с понятиями искушения, греха и искупления в иудаизме, христианстве и исламе, показывая почти сотню экспонатов по теме. Это, например, индульгенции XIX века, монашеские вериги, амулеты, шамаили, плети для самобичевания и, конечно, живопись и графика по теме: от копии фрески Микеланджело из Сикстинской капеллы «Грехопадение и изгнание из Рая» до гравюры Альбрехта Дюрера «Вавилонская блудница».
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С 9 февраля до 18 апреля, Музей истории религии
Работа Елизаветы Худаковой
«Будущее будет аутсайдерским», «Арт-муза» (0+)
Когда-то Илья и Эмилия Кабаковы пророчили, что в будущее возьмут не всех. Кураторы петербургской некоммерческой организации «Аутсайдервиль», которая поддерживает людей с ментальными особенностями по всей России, дают свой прогноз на грядущее: «Будущее будет аутсайдерским». И, глядя на представленные на одноименной выставке работы 50 художников-аутсайдеров, в это по-настоящему веришь.
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С 9 февраля по 10 апреля, «Арт-муза»
«Образы счастья», Музей Академии художеств (12+)
В парадных залах музея Академии художеств стартовала выставка, посвященная счастью и радости. Вернее, тому, какое конкретное воплощение для этих во многом эфемерных понятий находили в своей живописи советские художники после Великой Отечественной войны. Это в том числе работы Рудницкой, Салахова, Давиденкова и многих других. У экспозиции также есть дополнительная программа с лекциями о моде, быте и искусстве СССР, а также концертом из песен той эпохи (он будет 18 февраля).
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С 9 февраля по 9 апреля, Музей Академии художеств
К. Богаевский. "Классический пейзаж (Сумерки в долине)", 1910 год
«Константин Федорович Богаевский», Русский музей (6+)
Родившийся в 1872-м ученик Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи писал, в основном, пейзажи, в которых видны и влияние символизма, и приверженность строгим формам классицизма. Как несложно посчитать, выставка в Строгановском дворце Русского музея посвящена 150-летию Константина Богаевского и призвана раскрыть все грани его таланта. Нюансы, сомнения и оммажи Андреа Мантеньи (тот был любимым художником Богаевского) видны в более чем 50 экспонируемых работах — картинах, акварелях, рисунках и литографиях.
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С 10 февраля по 22 мая, Строгановский дворец
Георгий Максимов. Актриса Янина Жеймо в фильме «Подруги». 1936
«Отец и сын. Евгений и Георгий Максимовы. Фотографии из семейного архива», «Росфото» (12+)
В «Росфото» показывают фотоработы Евгения и Георгия Максимовых из уникального частного архива, который институции передали в 2020 году. Максимов-старший был подполковником царской армии и фотографом, снимавшим, например, Англо-бурскую войну. Его сын Георгий родился уже после смерти отца, погибшего на Русско-японской войне. Он стал кинооператором и фотографом киностудий «Ленфильм» и «Белгоскино», принимал участие в съемках фильмов «Подруги», «Человек с ружьем», «Шахтеры». А еще создавал портреты известных советских артистов: от звезды «Золушки» Янины Жеймо до Николая Черкасова.
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С 10 февраля по 2 апреля, «Росфото»
«Игорь Иванов. Живопись», Новый музей Аслана Чехоева (12+)
Всего месяц в Новом музее Аслана Чехоева будут показывать работы художника-нонконформиста Игоря Иванова, одного из важнейших акторов неофициального искусства Ленинграда 1970-х. Он был участником и одним из организаторов ставших культовыми выставок в ДК Газа в 1974 году и в ДК Невский в 1975-м. Наибольшее место в экспозиции отведено его работам как раз 60-х и 70-х, а также фундаментальным циклам «Куклы», «Цветы», «Мятая бумага» и «Паруса».
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С 11 февраля по 12 марта, Новый музей Аслана Чехоева
«Приключения Семиглазки», Музей сновидений Фрейда (18+)
Галерея Anna Nova представляет выставку одного из своих художников Федора Хиросигэ в Музее сновидений Фрейда. Выбор площадки не случаен: в новом проекте Хиросигэ психоанализ миксуется с японской мангой и тибетскими мантрами. Центральный персонаж цикла — Семиглазка, загадочная девушка с лазоревыми, как у феи из «Пиноккио», волосами. Она пытается пробиться через пространства, заполненным зеркалами, двойниками, грибами и сфинксами, где «все смешалось и превратилось в парадоксальный и неустойчивый мир».
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С 11 февраля по 27 марта, Музей сновидений Фрейда
Шаляпин в образе Мефистофеля
Выставка в честь 150-летия Федора Шаляпина, Мариинский театр (6+)
Судьба, пожалуй, самого знаменитого баса в российской истории Федора Шаляпина, связана в том числе с Мариинским театром (как именно в художественной версии можно узнать, например, из выходящего прямо сейчас на канале «Россия» сериала). Не удивительно, что здесь его юбилей отмечают не только показом опер, в которых он когда-то блистал, но и выставкой. В экспозиции —рисунки Федора Шаляпина, где он изобразил себя в партии Ивана Грозного, копия знаменитого автопортрета в роли Досифея из «Хованщины» (его певец написал на стене своей гримерной, поэтому оригинал не увидеть), костюмы из спектаклей, в том числе туфелька Мефистофеля, а также архивные фото, афиши и репертуарные книги.
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С 13 февраля, Мариинский театр
Дерево. Цветоформы. 2022
«Сотворение мира», Русский музей (6+)
Под достаточно абстрактным названием скрывается персональная выставка ленинградской и петербургской художницы Наталии Земляной. Она вслед за Павлом Филоновым, Михаилом Матюшиным и, конечно, Василием Кандинским развивает в своих работах идеи органической культуры, сочетая их со структурализмом так называемой «Эрмитажной школы». Это более 80 работ, выполненных красками и пастелью. Все они объединены в циклы «Простые фигуры», «Птицы», «Структуры», «Овалы», «Квадраты» и другие.
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С 16 февраля по 15 апреля, Мраморный дворец
Цой в мастерской Борисова. 1985
Персональная выставка Сергея Борисова, KGallery (18+)
Фотограф Сергей Борисов в 1980-е и 1990-е снимал всех важных акторов андеграунда и богемы Ленинграда и Москвы. Вот на его снимках 23-летний Виктор Цой позирует прямо в стенах его столичной мастерской на Знаменке, прозванной «Студией 50А», или Эдита Пьеха в полупрозрачном вечернем платье застыла на фоне серванта и обоев в цветочек, а элегантный Георгий Гурьянов в костюме-тройке дает прикурить (буквально). На выставке в KGallery покажут более 30 работ Борисова — это как портреты участников «Кино», Владислава Мамышева-Монро и Жанны Агузаровой, так и фото последних лет. Часть снимков ранее не экспонировалась и будет представлена зрителям впервые.
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С 21 февраля по 9 апреля, KGallery
«Самая плохая выставка в Санкт-Петербурге», кабаре «Шум» (18+)
Проект кабаре «Шум» и художественного объединения «Красный кружок» под предводительством Авдея Тер-Оганьяна — одного из идеологов московского акционизма, а также директора галереи в Трехпрудном переулке — концентрированная и радикальная версия «Самой плохой выставки на свете», которая прошла в Москве осенью 2022 года в галерее XL на «Винзаводе». Это как работы художников, которые, по мнению кураторов, «никуда не годятся», так и их самих. Кураторские произведения лежат на разных столах в виде подставок (так называемых плейсматов). То есть за один раз осмотреть все работы в заведении вряд ли получится, но на это и рассчитан прием.
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До 29 апреля, кабаре «Шум»
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