Фото Цоя, вериги и Пушницкий: Главные выставки февраля 2023 года

Выставка в честь 150-летия Федора Шаляпина, Мариинский театр (6+)

Судьба, пожалуй, самого знаменитого баса в российской истории Федора Шаляпина, связана в том числе с Мариинским театром (как именно в художественной версии можно узнать, например, из выходящего прямо сейчас на канале «Россия» сериала). Не удивительно, что здесь его юбилей отмечают не только показом опер, в которых он когда-то блистал, но и выставкой. В экспозиции —рисунки Федора Шаляпина, где он изобразил себя в партии Ивана Грозного, копия знаменитого автопортрета в роли Досифея из «Хованщины» (его певец написал на стене своей гримерной, поэтому оригинал не увидеть), костюмы из спектаклей, в том числе туфелька Мефистофеля, а также архивные фото, афиши и репертуарные книги.

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С 13 февраля, Мариинский театр