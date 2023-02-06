Более 1000 книжных иллюстраций Игоря Олейникова, Александра Траугота и других художников покажут на выставке издательства «Речь»

Большинство иллюстраций — оригиналы работ, часть из которых экспонируется впервые.
В экспозицию выставки «Художники издательства "Речь"» вошли более 1 тысячи иллюстраций для книг, изданных за 24 года существования издательства. Работы разделены на несколько тематических блоков: детские книги, отечественная и мировая классика, блокадная серия. Отдельно в рамках выставки будет представлена экспозиция «Дориан Грей: два взгляда на героя в работах Ксении Лавровой и Ольги Граблевской».
Среди участвующих в выставке художников — Александр Траугот, Игорь Олейников, Анастасия Архипова, Анатолий Слепков, Виктория Кирдий, Савва Бродский, Тамара Юфа. Как отмечают в издательства, эти имена «составили славу отечественной художественной школы».
По словам художника Игоря Олейникова, чьи работы представлены в экспозиции — в том числе иллюстрации к книге «Путешествие на Тандадрику» Витауте Жилинскайте, — выставка «особенно интересна тем, что зритель увидит оригиналы иллюстраций, увидит собранные вместе работы, которые печатались на протяжении многих лет» — поэтому сможет сравнить художника. «Такие выставки-отчеты довольно редки и уже тем интересны. Сегодня в иллюстрацию пришли молодые художники. Со своим взглядом, некоторые уже со своим почерком. Иллюстрация живет и будет жить. Как детская, так и взрослая. Пока жива бумажная книга, жива и иллюстрация для нее», — отметил художник.
Петербургское издательство «Речь» с 1999 года издает как классическую литературу, так и новинки — в том числе более 130 томов русской и зарубежной классики, где великие тексты сопровождают шедевры иллюстрации. Произведения Достоевского были изданы с рисунками Шмаринова, Минаева, Панова, Траугота, Басова, Гершковича, Ройтера, Горяева как в большой, так в малой серии «Классика Речи».
«В основе работы издательства невероятное внимание, забота и уважение к читателям и авторам. Редакторы и дизайнеры в каждой книге стремятся достичь абсолютного максимума — найти лучшие иллюстрации, создать им достойное обрамление в верстке и издать по высочайшим типографским стандартам. […] Каждая книга пользуется огромной популярностью, в том числе благодаря иллюстрациям, которые становятся толчком интереса в первом шаге к книге, и важной частью в раскрытии её смыслов», — говорят в издательстве.
Заслуженный художник России председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников — о выставке «Художники издательства "Речь"»:
Я очень благодарна издательству «Речь» за то, что они взяли на себя такой нелегкий труд — провести выставку книжной иллюстрации. Такие выставки очень важны для художников, поскольку они лишний раз подтверждают, что книжная графика — это полноценный вид графического искусства, и серии иллюстраций могут существовать не только в книге, где они подчинены книжной конструкции, но и на стене выставочного зала. Оригинал иллюстрации так же ценен, как любое произведение графики. Сегодня книжная графика меняется, молодые художники все чаще прибегают к использованию языка цифровой графики. Есть очень талантливые мастера, но в этом случае оригинала как такового не существует — в том понимании, как мы привыкли. Это та новая реальность, с которой приходится иметь дело. Лично мне на выставке хотелось показать работы разного времени и разных жанров, поэтому были выбраны иллюстрации к сказкам Андерсена и книга китайского современного автора Тао Сю «Там за рекой», где герои не люди, а медведи.
Выставка «Художники издательства "Речь"» пройдет в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников на Большой Морской улице, 38 с 7 по 26 февраля 2023 года.
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