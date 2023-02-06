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Искусство

Более 1000 книжных иллюстраций Игоря Олейникова, Александра Траугота и других художников покажут на выставке издательства «Речь»

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Большинство иллюстраций — оригиналы работ, часть из которых экспонируется впервые.

Изображение предоставлено издательством «Речь»

Н. В. Гоголь, "Шинель". Иллюстрация художника Саввы Бродского

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Земляника под снегом". Иллюстрация художника Геннадия Калиновского

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Таежные сказки". Иллюстрация художника Геннадия Павлишина

В экспозицию выставки «Художники издательства "Речь"» вошли более 1 тысячи иллюстраций для книг, изданных за 24 года существования издательства. Работы разделены на несколько тематических блоков: детские книги, отечественная и мировая классика, блокадная серия. Отдельно в рамках выставки будет представлена экспозиция «Дориан Грей: два взгляда на героя в работах Ксении Лавровой и Ольги Граблевской».

Среди участвующих в выставке художников — Александр Траугот, Игорь Олейников, Анастасия Архипова, Анатолий Слепков, Виктория Кирдий, Савва Бродский, Тамара Юфа. Как отмечают в издательства, эти имена «составили славу отечественной художественной школы».

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Путешествие на Тандадрику". Иллюстрация художника Игоря Олейникова

Изображение предоставлено издательством «Речь»
Изображение предоставлено издательством «Речь»

По словам художника Игоря Олейникова, чьи работы представлены в экспозиции — в том числе иллюстрации к книге «Путешествие на Тандадрику» Витауте Жилинскайте, — выставка «особенно интересна тем, что зритель увидит оригиналы иллюстраций, увидит собранные вместе работы, которые печатались на протяжении многих лет» — поэтому сможет сравнить художника. «Такие выставки-отчеты довольно редки и уже тем интересны. Сегодня в иллюстрацию пришли молодые художники. Со своим взглядом, некоторые уже со своим почерком. Иллюстрация живет и будет жить. Как детская, так и взрослая. Пока жива бумажная книга, жива и иллюстрация для нее», — отметил художник.

Изображение предоставлено издательством «Речь»

Оскар Уайльд, "Портрет Дориана Грея". Иллюстрация художника Ксении Лавровой

Изображение предоставлено издательством «Речь»

Оскар Уайльд, "Портрет Дориана Грея". Иллюстрация художника Ольги Граблевской

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Калевала". Иллюстрация художника Тамары Юфа 

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Калевала". Иллюстрация художника Тамары Юфа

Петербургское издательство «Речь» с 1999 года издает как классическую литературу, так и новинки — в том числе более 130 томов русской и зарубежной классики, где великие тексты сопровождают шедевры иллюстрации. Произведения Достоевского были изданы с рисунками Шмаринова, Минаева, Панова, Траугота, Басова, Гершковича, Ройтера, Горяева как в большой, так в малой серии «Классика Речи».

«В основе работы издательства невероятное внимание, забота и уважение к читателям и авторам. Редакторы и дизайнеры в каждой книге стремятся достичь абсолютного максимума — найти лучшие иллюстрации, создать им достойное обрамление в верстке и издать по высочайшим типографским стандартам. […] Каждая книга пользуется огромной популярностью, в том числе благодаря иллюстрациям, которые становятся толчком интереса в первом шаге к книге, и важной частью в раскрытии её смыслов», — говорят в издательстве.

Изображение предоставлено издательством «Речь»

Тао Сю, "Там, за рекой". Иллюстрация художника Анастасии Архиповой

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Котофеи". Автор и художник Ольга Фадеева 

Изображение предоставлено издательством «Речь»

"Котофеи". Автор и художник Ольга Фадеева

Анастасия Архипова

Заслуженный художник России председатель секции «Книжная графика» Московского союза художников — о выставке «Художники издательства "Речь"»:

Я очень благодарна издательству «Речь» за то, что они взяли на себя такой нелегкий труд — провести выставку книжной иллюстрации. Такие выставки очень важны для художников, поскольку они лишний раз подтверждают, что книжная графика — это полноценный вид графического искусства, и серии иллюстраций могут существовать не только в книге, где они подчинены книжной конструкции, но и на стене выставочного зала. Оригинал иллюстрации так же ценен, как любое произведение графики. Сегодня книжная графика меняется, молодые художники все чаще прибегают к использованию языка цифровой графики. Есть очень талантливые мастера, но в этом случае оригинала как такового не существует — в том понимании, как мы привыкли. Это та новая реальность, с которой приходится иметь дело. Лично мне на выставке хотелось показать работы разного времени и разных жанров, поэтому были выбраны иллюстрации к сказкам Андерсена и книга китайского современного автора Тао Сю «Там за рекой», где герои не люди, а медведи.

Выставка «Художники издательства "Речь"» пройдет в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников на Большой Морской улице, 38 с 7 по 26 февраля 2023 года. 

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