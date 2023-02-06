Более 1000 книжных иллюстраций Игоря Олейникова, Александра Траугота и других художников покажут на выставке издательства «Речь»

В экспозицию выставки «Художники издательства "Речь"» вошли более 1 тысячи иллюстраций для книг, изданных за 24 года существования издательства. Работы разделены на несколько тематических блоков: детские книги, отечественная и мировая классика, блокадная серия. Отдельно в рамках выставки будет представлена экспозиция «Дориан Грей: два взгляда на героя в работах Ксении Лавровой и Ольги Граблевской».

Среди участвующих в выставке художников — Александр Траугот, Игорь Олейников, Анастасия Архипова, Анатолий Слепков, Виктория Кирдий, Савва Бродский, Тамара Юфа. Как отмечают в издательства, эти имена «составили славу отечественной художественной школы».