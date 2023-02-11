Выставка к 150-летию Федора Шаляпина открывается в Мариинском театре

В экспозицию войдут оригинальные рисунки артиста, костюмы из спектаклей, а также архивные фото, афиши и репертуарные книги — все то, что «бережно хранится в архиве театра в память о великом артисте».
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском, 13 февраля, в день рождения Федора Шаляпина, в фойе бельэтажа исторической сцены откроется выставка материалов из архива театра: оригинальные рисунки артиста, где он изобразил себя в партии Ивана Грозного, копия знаменитого автопортрета в роли Досифея из оперы «Хованщина», который певец написал гримом на стене своей гримерной в Мариинском театре. Также в экспозицию войдут костюмы из спектаклей, в которых когда-то блистал Шаляпин, и туфелька к костюму Мефистофеля, а также архивные фото, афиши и репертуарные книги — все то, что «бережно хранится в архиве театра в память о великом артисте».
10 февраля на сцене Мариинского-2 зрителей представят монументальную оперу Мусоргского «Хованщина» — в ней Шаляпин не только исполнил партию главы раскольников Досифея, но и выступил в качестве режиссера. Погружать в атмосферу Москвы образца XVII века будут Екатерина Сергеева — Марфа, Владимир Ванеев — Досифей, Михаил Петренко — князь Иван Хованский, Евгений Акимов — князь Андрей Хованский, Олег Видеман — князь Василий Голицын, Вячеслав Васильев — Шакловитый и Андрей Зорин — Подьячий. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Спустя две недели, 24 февраля, коллектив Мариинского театра и Валерий Гергиев привезут «Хованщину» в Казань — на родину Федора Шаляпина. Партию Досифея исполнит Владимир Ванеев, Марфы — Юлия Маточкина, княза Ивана Хованского — Михаил Петренко, князя Андрея Хованского — Сергей Скороходов, князя Василия Голицына — Евгений Акимов. Исполнением «Хованщины» торжественно завершится 41-й Международный оперный фестиваль имени великого русского баса.
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