Выставка к 150-летию Федора Шаляпина открывается в Мариинском театре

10 февраля на сцене Мариинского-2 зрителей представят монументальную оперу Мусоргского «Хованщина» — в ней Шаляпин не только исполнил партию главы раскольников Досифея, но и выступил в качестве режиссера. Погружать в атмосферу Москвы образца XVII века будут Екатерина Сергеева — Марфа, Владимир Ванеев — Досифей, Михаил Петренко — князь Иван Хованский, Евгений Акимов — князь Андрей Хованский, Олег Видеман — князь Василий Голицын, Вячеслав Васильев — Шакловитый и Андрей Зорин — Подьячий. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Спустя две недели, 24 февраля, коллектив Мариинского театра и Валерий Гергиев привезут «Хованщину» в Казань — на родину Федора Шаляпина. Партию Досифея исполнит Владимир Ванеев, Марфы — Юлия Маточкина, княза Ивана Хованского — Михаил Петренко, князя Андрея Хованского — Сергей Скороходов, князя Василия Голицына — Евгений Акимов. Исполнением «Хованщины» торжественно завершится 41-й Международный оперный фестиваль имени великого русского баса.

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