Как рассказали «Собака.ru» в Доме Радио, откроется 6 и 7 сентября новой версией балета хореографа Ольги Цветковой и композитора Антона Светличного «Крик о тишине. Дао дэ цзин» — петербургские показы станут премьерными. Постановка трансформирует идеи древнекитайского трактата в чувственный и динамичный синтез музыки и пластики. Это опыт внутреннего зрения, интуитивная попытка вернуться к ощущению изначальной цельности мира, еще не распавшегося на противоположности.

«В музыке Антона соединяется оркестр и технобит. Для меня две эти составляющие четко олицетворяют своеобразную вертикаль и горизонталь движения к одной цели, к освобождению и единению с потоком, миром или, если хотите, Богом. Все называют это по-разному. Лао Цзы, чей трактат стал основой для современного балета, тоже говорит о единстве противоположностей, о своеобразной диалектике. В моей голове все сложилось, я не раздумывая взяла эту музыку», — говорит хореограф Ольга Цветкова.