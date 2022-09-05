Петербургский Дом Радио открывает новый, четвертый по счету сезон. В программе несколько театральных премьер, серия новых образовательных циклов, запуск собственной хореографической труппы musicAeterna Dance, а также кинопоказы, хоровые встречи и камерные концерты с участием музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей.
Как рассказали «Собака.ru» в Доме Радио, откроется 6 и 7 сентября новой версией балета хореографа Ольги Цветковой и композитора Антона Светличного «Крик о тишине. Дао дэ цзин» — петербургские показы станут премьерными. Постановка трансформирует идеи древнекитайского трактата в чувственный и динамичный синтез музыки и пластики. Это опыт внутреннего зрения, интуитивная попытка вернуться к ощущению изначальной цельности мира, еще не распавшегося на противоположности.
«В музыке Антона соединяется оркестр и технобит. Для меня две эти составляющие четко олицетворяют своеобразную вертикаль и горизонталь движения к одной цели, к освобождению и единению с потоком, миром или, если хотите, Богом. Все называют это по-разному. Лао Цзы, чей трактат стал основой для современного балета, тоже говорит о единстве противоположностей, о своеобразной диалектике. В моей голове все сложилось, я не раздумывая взяла эту музыку», — говорит хореограф Ольга Цветкова.
Концертную программу нового сезона откроет вокальный цикл Георгия Свиридова «Отчалившая Русь» в обработке Алексея Сюмака — один из самых успешных проектов Дягилевского фестиваля этого года. 12 песен цикла на стихи Сергея Есенина исполняют актриса Электротеатра Станиславский Елена Морозова и контратенор, солист хора musicAeterna Андрей Немзер. Впервые цикл исполнит камерный состав солистов оркестра musicAeterna под управлением Ольги Власовой.
«Каждая из песен свиридовского цикла — жемчужина, и между ними потребовались паузы, дающие возможность расчувствовать их послевкусие. Мы повторяем использованные в музыке стихотворения Есенина: они настолько прекрасны, полны глубокого смысла и отточенных фраз, что хочется их расслышать получше», — говорит дирижер.
Также в новом сезоне продолжится цикл камерных концертов «Петербургский Союз композиторов в Доме Радио». В каждом из концертов будут звучать произведения шести композиторов разных поколений. Программа сформирована так, чтобы представить различные жанры и стили, в которых работают современные композиторы Петербурга: от академической традиции до авангарда и минимализма. Третий концерт цикла, начатого в прошлом сезоне, состоится 3 октября.
Первая театральная премьера в рамках четвертого сезона запланирована на 25 и 26 сентября. Роман Михайлов — математик, ставший писателем и востребованным театральным режиссером — ставит специально для Дома Радио новый спектакль «Аленький цветочек». Сказка Аксакова стала отправной точкой для совместных медитаций, пластических экзерсисов, размышлений и разговоров девяти актеров и постановочной команды. Текст Романа Михайлова создается в процессе сочинения постановки.
О постановке «Аленький цветочек»:
Все действие происходит в течении одного мгновения — это момент срывания цветка отцом. Отец уже подошел к цветку в этом в странном дворце, он срывает цветок. Чудище оказывается не существом, а концептом. Этот момент и растягивается у нас во времени. Вы можете прийти и попробовать проследить за временем. «Когда было это?», «когда было то?», «почему это повторилось?», «это уже случилось или еще случится?» В плане работы со временем я подобных постановок прежде не делал. Время здесь оказывается и губкой, и каучуковым мячиком — кидаешь его о землю, а он взлетает до девятого этажа.
Образовательная программа Дома Радио, помимо лекций о музыке, в этом сезоне будет дополнена двумя новыми циклами. Раз в месяц психоаналитик и теоретик искусств Виктор Мазин будет рассказывать о различных аспектах отношений между психоанализом и музыкой в цикле «Психоанализ в пространстве звуков», а патролог и ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН Вадим Лурье проведет цикл встреч «Учения Отцов», посвященных византийской патристике.
Продолжатся показы экспериментального кино и видеоарта, а также совместный проект Дома Радио и Госфильмофонда «Молчание кино», который позволяет увидеть редкие немые фильмы в сопровождении музыки современных композиторов и экспериментальных треков. В сентябре будет показана первая и единственная режиссерская работа Лили Брик — фильм 1928 года «Стеклянный глаз» в сопровождении фортепианных пьес Николая Мажары в исполнении автора.
Еще два проекта, которые запускаются в Доме Радио в грядущем сезоне — собственная хореографическая труппа musicAeterna Dance и цикл занятий по свободе движения и пластическому выражению эмоций «Пляс». Кроме того, MusicAeterna традиционно примет участие в благотворительных проекта: в сентябре хор и оркестр Теодора Курентзиса даст концерт, который войдет в программу благотворительного путешествия по городу от фонда «Антон тут рядом». Резидентами Дома Радио в новом сезоне станет композитор Алексей Сюмак. Саунд-художники Егор Ананко и Вика Краа будут развивать студию экспериментального звука. Продолжат работу постоянные резиденты Дома радио Алексей Ретинский и Андреас Мустукис.
Участие во всех образовательных проектах Дома Радио бесплатное по предварительной регистрации. Следить за программой нового сезона можно здесь.
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