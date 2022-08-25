Сокуров, Аркус, Могучий и другие станут экскурсоводами по Петербургу в рамках благотворительного тура фонда «Антон тут рядом»

Фонд «Антон тут рядом», который с 2013 года помогает детям и взрослым с аутизмом, организует благотворительный тур в Петербург. В его рамках своеобразными экскурсоводами по городу станут режиссеры, художники, музыканты и искусствоведы, которые покажут путешественникам «свой Петербург: пронзительный, личный, недоступный взгляду туриста».
Как рассказали «Собака.ru» в «Антон тут рядом», отправной точкой для маршрутов каждого дня станет исторический Гранд Отель Европа, где Николай II устраивал дипломатические приемы, а Анна Ахматова назначала свидания. Вместе режиссером Александром Сокуровым путешественники пройдут по следам съемок фильма «Русский ковчег» в Эрмитаже. В музее «Полторы комнаты» состоится встреча с другом Иосифа Бродского — архитектором и искусствоведом Михаилом Мильчиком, а актриса Варвара Шмыкова прочитает свои любимые стихи поэта в секретном баре.
Музыкальный коллектив musicAeterna, основанный дирижером Теодором Курентзисом, представит специальную хоровую программу под руководством своего главного хормейстера Виталия Полонского в Доме Радио. В гостях у киноведа, режиссера и издателя журнала «Сеанс» Любови Аркус участники тура посмотрят фильм об Алексее Балабанове «Реквием. Колокольня» с его вдовой Надеждой Васильевой — одной из лучших художниц по костюму «Ленфильма».
В исторических интерьерах Гранд Отеля Европа состоится завтрак с актрисой Лизой Боярской и креативным директором «Русских самоцветов» Даниилом Бергом. В финале путешествия его участники отправятся в тур по закулисью БДТ с его художественным руководителем Андреем Могучим и народной артисткой Ниной Усатовой, а также посетят мастерские шелкографии, керамики, шитья и графики, где создают свои произведения студенты фонда «Антон тут рядом».
Продумана и гастрономическая программа тура: главные рестораны и бары Петербурга представят авторские сеты, разработанные специально для проекта. Совладелец бара El Copitas (The World's 50 Best Bars) Артем Перук и его команда пригласят гостей на специальный коктейль. В ресторане Harvest шеф-повар и ресторатор Дмитрий Блинов приготовит особенное меню, в ресторане Birch (1 место Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA) можно будет попробовать блюда от Арслана Бердиева. Завершит тур обед в в Cococouture («открытие года» по версии французской ресторанной премии La Liste!) и знакомство с новой русской кухней Игоря Гришечкина.
Благотворительный тур в Петербург фонд «Антон тут рядом» организует совместно с бюро путешествий Go to Star, он пройдет с 16 по 18 сентября. Все вырученные средства будут направлены на реализацию программ фонда по поддержке людей с аутизмом и их семей. Подробности можно найти здесь.
Учредитель фонда «Антон тут рядом»:
Нам всем сейчас жизненно необходимо прислониться к чьей-то сильной спине, а если хватает стержня и мужества — самому стать опорой для других. Фонду «Антон тут рядом» повезло — у нас есть и то и другое. В сентябрьском путешествии, которое организовал наш близкий друг, мы передадим эту силу дальше, по цепочке. Друзья фонда — все те, кем мы особенно дорожим, те, кто стал опорой для нас в трудные времена — вместе (невозможно вообразить, какая удача!) передадут это знание гостям осеннего путешествия. А гости передадут его дальше тем, кого любят, или может быть случайному, мимолетному попутчику в поезде. И наша общая с вами внутренняя сила приумножится и никогда не закончится.
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