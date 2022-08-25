Сокуров, Аркус, Могучий и другие станут экскурсоводами по Петербургу в рамках благотворительного тура фонда «Антон тут рядом»

Как рассказали «Собака.ru» в «Антон тут рядом», отправной точкой для маршрутов каждого дня станет исторический Гранд Отель Европа, где Николай II устраивал дипломатические приемы, а Анна Ахматова назначала свидания. Вместе режиссером Александром Сокуровым путешественники пройдут по следам съемок фильма «Русский ковчег» в Эрмитаже. В музее «Полторы комнаты» состоится встреча с другом Иосифа Бродского — архитектором и искусствоведом Михаилом Мильчиком, а актриса Варвара Шмыкова прочитает свои любимые стихи поэта в секретном баре.

Музыкальный коллектив musicAeterna, основанный дирижером Теодором Курентзисом, представит специальную хоровую программу под руководством своего главного хормейстера Виталия Полонского в Доме Радио. В гостях у киноведа, режиссера и издателя журнала «Сеанс» Любови Аркус участники тура посмотрят фильм об Алексее Балабанове «Реквием. Колокольня» с его вдовой Надеждой Васильевой — одной из лучших художниц по костюму «Ленфильма».

В исторических интерьерах Гранд Отеля Европа состоится завтрак с актрисой Лизой Боярской и креативным директором «Русских самоцветов» Даниилом Бергом. В финале путешествия его участники отправятся в тур по закулисью БДТ с его художественным руководителем Андреем Могучим и народной артисткой Ниной Усатовой, а также посетят мастерские шелкографии, керамики, шитья и графики, где создают свои произведения студенты фонда «Антон тут рядом».