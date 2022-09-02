Занятие в рамках проекта «Пляс» будут проходить для двух групп. Первая, утренняя, для тех, у кого нет регулярной танцевальной практики. На этих встречах основное внимание будет уделяться контакту с телом через работу с вниманием, дыханием, упражнениями на координацию, силу, гибкость, баланс, артикуляцию. Каждое занятие будет завершаться общим плясом.

Вторая группа — для тех, кто чувствует себя достаточно уверенно. На этих встречах участников ждет соматическая разминка, импровизация, а также практика композиции в реальном времени, работы с пространственными и ритмическими партитурами, качествами движения, трансформирующими состояниями.

«Пляс — исконно русское слово, синоним страсти и стихийности. За ним скрывается целый мир, открытый для музыки и движения. Пляс нельзя «исполнить» — в него можно только пуститься, отдаться ему. Этот мир значим, но редко доступен в обычной жизни. Каждый может выбрать для себя более подходящий формат и присоединиться к еженедельным встречам», — говорят в Доме Радио.

Участие в танцевальных занятиях в рамках проекта «Пляс» бесплатное по предварительной регистрации, которая открывается каждую среду в 12:00. Первое занятие состоится 10 сентября — запись на него откроется 7 сентября. Количество мест ограничено, расписание можно посмотреть здесь.

Напомним, оркестр и хор Теодора Курентзиса musicAeterna создает собственную хореографическую труппу. В основе концепции musicAeterna Dance — междисциплинарный подход, а в числе приглашенных хореографов — Нина Гастева, Нанин Линнинг и Владимир Варнава.