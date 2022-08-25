Как рассказали «Собака.ru» в musicAeterna, в основе концепции musicAeterna Dance — междисциплинарный подход. Работа танцовщиков с музыкантами оркестра и хора musicAeterna превращается в творческий симбиоз, опыт по воссозданию древнегреческого триединства «мусических искусств»: поэзии, танца и музыки. В хореографии академические и неакадемические направления соприкасаются с физическим театром и бытовой пластикой.

MusicAeterna Dance обращается к различным техникам и языкам современного танца, использует элементы медитации, йоги, цирковых практик. Опираясь на принципы театра абсурда, «тотального театра» Питера Брука и Ежи Гротовского, «театра танца» Пины Бауш, японского танца Буто, flying-low, countertechnique, труппа будет искать принципиально новые, еще не открытые направления. В числе приглашенных хореографов musicAeterna Dance легенда российского современного танца, гуру для многих поколений Нина Гастева, хореограф-фрилансер, автор собственного танцевального языка Нанин Линнинг и один из самых востребованных российских хореографов Владимир Варнава.

Вместе с художественным руководителем Теодором Курентзисом и режиссером Анной Гусевой создавать лабораторию танцевального театра будет хореограф Анастасия Пешкова. «Эксперимент, драйв, свобода определяли развитие Пешковой-исполнительницы в постановках «Балета Москва», фестивальных проектах, работе с хореографами Анной Абалихиной, Контантином Кейхелем, Кириллом Радевым, Франческо Вентрильей. Этими же ориентирами она руководствуется в качестве хореографа труппы», — говорят в musicAeterna.

Open call на вхождение в состав хореографической труппы musicAeterna Dance продлится до 27 августа: от соискателей требуется высокий уровень владения техниками современного танца и навыками импровизации, опыт участия в различных постановках и перформансах. Прослушивания пройдут 31 августа и 1 сентября. Труппа будет состоять из 10-12 артистов и базироваться в петербургском Доме Радио. В течение сезона танцовщики будут заниматься с российскими и зарубежными хореографами, участвовать в балетных, оперных и перформативных постановках. Для того, чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету по ссылке.