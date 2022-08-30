Смольный отказался создавать экспертный совет по сохранению стрит-арта в Петербурге

Смольный отказался обсуждать идею создания экспертного совета по сохранению стрит-арта в Петербурге. За его организацию выступили художники и депутаты — в том числе Владимир Абих, арт-группа «Явь» и Борис Вишневский.
В ответе Комитета по градостроительству и архитектуре руководителю исследовательского центра «Коллективное действие» в Петербурге Антону Горбацевичу, который есть в распоряжении редакции «Собака.ru», четыре страницы текста: пояснения о том, в соответствии с какими законами осуществляется благоустройство в Петербурге, требования к «поддержанию и улучшению эстетического состояния территорий» — в том числе фасадам, описание процедуры согласования размещения элементов благоустройство и другие объяснения.
Отдельно в Смольном напоминают, что «эстетическими регламентами, в целях сохранения архитектурного облика Петербурга, установлен запрет на размещение росписей на лицевых фасадах зданий», а все-таки размещенная роспись «требует ее содержания». Кроме того, «размещение росписей на фасадах зданий потребует от собственников здания или помещений в нем дополнительных финансовых затрат для их содержания», считают в Смольном.
Для «оценки качества образного решения, художественного исполнения и обоснованности выбора места размещения росписи» в Петербурге уже есть специальная «секция» — монументально-декоративного и художественного оформления, которая входит в состав Градостроительного совета при правительстве города. Также город продолжает работу над размещением «типового оборудования для нанесения изображений» — специальных конструкций, которые, по замыслу Смольного, должны стать площадкой для стрит-артистов.
Ввиду всего изложенного в ответе Горбацевичу власти считают нецелесообразным создание экспертного совета по сохранению стрит-арта. В числе других причин, по которым петербуржцам решено было отказать — так называемый «световой стрит-арт» и действующая процедура согласования «росписей и рисунков, включающая граффити и муралы».
В разговоре с «Собака.ru» Горбацевич отметил, что пока идея создания экспертного совета по сохранению стрит-арта «на стопе». «Смольный не готов даже к дискуссии. Появится окно возможностей, мы обязательно им воспользуемся и вновь поднимем тему», — сказал он.
Руководитель исследовательского центра «Коллективное действие» в Петербурге — специально для «Собака.ru»:
Стрит-арт будет существовать вне зависимости от воли чиновников, художники будут творить, находясь также в нелегальном поле, «загоны» для стрит-арта просто противоречат самой сути работы художника с городским ландшафтом. Стрит-арту нужны не просто стены, а контекст, который не могут дать «специальные конструкции». О световых проекциях даже говорить смешно. Пример уничтожения мурала с портретом Хармса показал наглядно, как это может выглядеть — ужасно. Да, конечно, воздействовать на власти можно и нужно, инструментов для этого у горожан становится все меньше, но любое коллективное действие — буть-то петиция, народный сход, массовые обращения к депутатам Заксобрания или Смольный, — двигают ситуацию с мертвой точки. Вода камень всегда точит.
«Петербург завален визуальным мусором»: Мария Элькина — о сохранении стрит-арта с Хармсом и мишуре, портящей облик города
Напомним, в 2019 году в Петербурге также планировали принять законопроект о легализации стрит-арта, согласно которому эскизы работ будут утверждать чиновники. «Собака.ru» изучила законопроект и поговорила с городскими стрит-артистами о том, нужно ли городу одобренное уличное искусство. В начале 2022-го петербургский депутат Павел Крупник предложил разработать единые для всех городов России правила стрит-арта. По его мнению, это поможет сохранить те образцы уличного искусства, которые украшают город.
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