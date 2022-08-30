Смольный отказался создавать экспертный совет по сохранению стрит-арта в Петербурге

В ответе Комитета по градостроительству и архитектуре руководителю исследовательского центра «Коллективное действие» в Петербурге Антону Горбацевичу, который есть в распоряжении редакции «Собака.ru», четыре страницы текста: пояснения о том, в соответствии с какими законами осуществляется благоустройство в Петербурге, требования к «поддержанию и улучшению эстетического состояния территорий» — в том числе фасадам, описание процедуры согласования размещения элементов благоустройство и другие объяснения.

Отдельно в Смольном напоминают, что «эстетическими регламентами, в целях сохранения архитектурного облика Петербурга, установлен запрет на размещение росписей на лицевых фасадах зданий», а все-таки размещенная роспись «требует ее содержания». Кроме того, «размещение росписей на фасадах зданий потребует от собственников здания или помещений в нем дополнительных финансовых затрат для их содержания», считают в Смольном.

Для «оценки качества образного решения, художественного исполнения и обоснованности выбора места размещения росписи» в Петербурге уже есть специальная «секция» — монументально-декоративного и художественного оформления, которая входит в состав Градостроительного совета при правительстве города. Также город продолжает работу над размещением «типового оборудования для нанесения изображений» — специальных конструкций, которые, по замыслу Смольного, должны стать площадкой для стрит-артистов.