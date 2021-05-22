Под мостом Бетанкура установят первую легальную стену для стрит-арта

Власти Петербурга разрешили работы по благоустройству территории под мостом Бетанкура. Здесь появится первая в городе легальная стена для стрит-арта, пишет пресс-служба Смольного.
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Фото: Shutterstock
Как сообщили в Смольном, здесь любой желающий сможет размещать свои рисунки — их не надо будет согласовывать с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Работы будут проводиться с 24 мая по 5 октября. Заказчик работы – администрация Петроградского района. Кроме того, на территории установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения.
Ранее, в декабре 2020 года, под мостом Бетанкура открылся скейт-парк. Его площадь — 1200 квадратных метров. Еще один скейт-парк с первым в Петербурге памп-треком появился под Коломяжским путепроводом. Особенностью парка стало то, что поблизости нет жилой застройки.
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