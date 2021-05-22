Под мостом Бетанкура установят первую легальную стену для стрит-арта

Как сообщили в Смольном, здесь любой желающий сможет размещать свои рисунки — их не надо будет согласовывать с Комитетом по градостроительству и архитектуре. Работы будут проводиться с 24 мая по 5 октября. Заказчик работы – администрация Петроградского района. Кроме того, на территории установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения.