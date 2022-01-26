Свою инициативу Крупник объясняет тем, что многие города борются с граффити и стрит-артом на зданиях, однако не все произведения уличного искусства деструктивны — правила помогут сохранить изображения, которые украшают город. Также депутат отметил, что универсального рецепта для страны найти не удалось — поэтому поддержка Минкультуры как федерального института может помочь в испытании еще одного метода регулирования стрит-арта.

«Надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества. В данной связи прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах нашей страны», — говорится в письме Крупника к министру культуры России Ольге Любимовой.