Петербургский депутат Павел Крупник предложил разработать единые для всех городов России правила стрит-арта. По его мнению, это поможет сохранить те образцы уличного искусства, которые украшают город.
Свою инициативу Крупник объясняет тем, что многие города борются с граффити и стрит-артом на зданиях, однако не все произведения уличного искусства деструктивны — правила помогут сохранить изображения, которые украшают город. Также депутат отметил, что универсального рецепта для страны найти не удалось — поэтому поддержка Минкультуры как федерального института может помочь в испытании еще одного метода регулирования стрит-арта.
«Надо отметить, мы хотим не только установить санкции за вандализм, но и дать уличным художникам понятные и доступные правила творчества. В данной связи прошу вас оценить идею о создании единых правил размещения и создания граффити, стрит-арта и иных объектов уличного искусства в городах нашей страны», — говорится в письме Крупника к министру культуры России Ольге Любимовой.
Напомним, в октябре 2021 года Дзержинский районный суд Петербурга постановил закрасить стрит-арт с изображением Даниила Хармса. Иск к ТСЖ «Маяковского 11» подала администрация Центрального района. Для сохранения мурала можно было внести изменения в эстетический регламент города, однако губернатор Александр Беглов делать это отказался.
Петербуржцы читали стихи и отрывки из сочинений Хармса в защиту стрит-арта, посвященного писателю. «Мы верим, что роспись удастся сохранить, тем более что и администрация Центрального района заявляла о готовности заключить мировое соглашение», — заявляли активисты. Они также планировали встретиться с юристом и чиновниками, чтобы спасти стрит-арт с Хармсом. В защиту изображения «Подписные издания» разместили на своей витрине аналогичный портрет писателя.
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