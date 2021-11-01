«Петербург завален визуальным мусором»: Мария Элькина — о сохранении стрит-арта с Хармсом и мишуре, портящей облик города

Проблему визуальной разнородности города решают, создавая специальные регламенты. В них можно описывать все, что угодно: от допустимого дизайна вывесок до вида урн, скамеек и неизбежной в большом городе фоновой инфраструктуры (те же ограждения). Посмотрите на парк Эспаланады в Хельсинки: полно заведений, жизнь кипит, но без намека на плохой вкус или даже просто чрезмерную броскость.

Этакая непринужденность дается трудно. Здесь надо не просто что-то запретить, а описать параметры достаточно точно и, в то же время, оставляя необходимую свободу для непосредственных исполнителей. Видимо, по этой причине работу по созданию подобных документов часто доверяют крупным коммуникационным агентствам, которые и понимают задачу более всесторонне, и способны привлечь лучших кадров для ее решения. В Петербурге, к слову, попытку подчинить городскую мишуру правилам предприняли еще в самом начале 2000-х годов. Тогда выпустили регламент Невского проспекта, который предписывал и параметры вывесок, и дизайн уличной мебели, и цвет зонтиков. Он не позволил главному проспекту Петербурга стать образчиком стиля мгновенно, но то, что не сделано идеально с первого раза, вполне может оказаться совершенным с третьего или пятого. Зря оставили попытки наведения объяснимого порядка, заменив их на непрозрачную и, как мы видим, малополезную бюрократическую процедуру согласования.