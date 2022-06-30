О том, что в Петербурге может появиться экспертный совет по сохранению стрит-арта, пишет «Бумага». Инициатором выступил исследовательский центр «Коллективное действие», идею поддержали художники Владимир Абих, Влада Милькина, Диана Мейерхольд и Анастасия Владычкина из арт-группы «Явь», депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, а также главы муниципальных округов «Владимирский округ», «Гавань» и №72 Денис Тихоненко, Нэлли Вавилина и Павел Швец.

Экспертный совет предложено создать при Комитете по градостроительству и архитектуре. Предполагается, что в него войдут специалисты в области архитектуры, современного искусства и градозащиты. Как считают инициаторы проекта, совет мог бы способствовать сохранению стрит-арта в городе — по заявке петербуржцев или собственной инициативе.

Напомним, в 2019 году в Петербурге также планировали принять законопроект о легализации стрит-арта, согласно которому эскизы работ будут утверждать чиновники. «Собака.ru» изучила законопроект и поговорила с городскими стрит-артистами о том, нужно ли городу одобренное уличное искусство. В начале 2022-го петербургский депутат Павел Крупник предложил разработать единые для всех городов России правила стрит-арта. По его мнению, это поможет сохранить те образцы уличного искусства, которые украшают город.