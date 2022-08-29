Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) была передана Ельцин Центру в качестве экспоната выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Третьяковской галереей. Пририсованные шариковой ручкой глаза заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки. Полотно сняли с экспозиции и досрочно возвратили в Москву.

Дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря — почти через две недели после происшествия. Тогда в управлении МВД по Екатеринбургу отказали в возбуждении уголовного дела — так как «причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным». После этого Министерство культуры России обратилось с жалобой в Генпрокуратуру. Уголовное дело по факту вандализма было возбуждено только в начале февраля.

Человеком, пририсовавшим глаза к фигурам на картине Лепорской, оказался охранник Ельцин Центра. По словам мужчины, сделать это его попросили дети — выдав полотно «Три фигуры» за свой рисунок. 63-летний Александр Васильев раскаился в содеянном: «Дурак я, что наделал! Я всем это говорю сейчас: и прокурору, и судьям». Штраф Васильева в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка.

Позже суд в Екатеринбурге отказался закрывать уголовное дело Васильева. Несмотря на то, что траты на восстановление полотна покрыла страховка, государственный обвинитель выступил против штрафа — так как Васильев не извинился перед галереей в письменном виде.

Александру Василеьву 63 года, он — ветеран войн в Афганистане и Чечне. В 1995 году, во время Первой чеченской войны, он был ранен и контужен. Получил третью группу инвалидности и медаль «За отвагу». Первая жена Васильева умерла, а в 2014 году, уже после ее смерти, был убит его единственный сын. Сейчас мужчина живет со второй женой — она врач и работает в одной из больниц Екатеринбурга.