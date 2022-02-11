«Дурак я, что наделал!»: охранник Ельцин Центра рассказал, почему пририсовал глаза к картине Анны Лепорской

О том, как пришел на работу охранником и почему пририсовал глаза к фигурам на картине, выдержка из интервью екатеринбургскому изданию E1.ru:

Я сначала хотел отказаться, боялся, что не смогу весь день быть на ногах, без возможности присесть [Александр Васильев — ветеран войны в Чечне, получивший тяжелые травмы ног]. Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел.

Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! […] Дурак я, что наделал! Я всем это говорю сейчас: и прокурору, и судьям.

Я смотрю, люди проходят мимо, улыбаются. Потом от долгого стояния на ногах, как я и боялся, у меня заболела голова. Я предупредил начальника смены, что уезжаю домой. […] Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал!