«Дурак я, что наделал!»: охранник Ельцин Центра рассказал, почему пририсовал глаза к картине Анны Лепорской

Охранник Ельцин Центра рассказал, почему пририсовал глаза к картине Анны Лепорской. По словам мужчины, сделать это его попросили дети — выдав полотно «Три фигуры» за свой рисунок. Сейчас Александр Васильев раскаивается в содеянном: «Дурак я, что наделал! Я всем это говорю сейчас: и прокурору, и судьям».
Александру Василеьву 63 года, он — ветеран войн в Афганистане и Чечне. В 1995 году, во время Первой чеченской войны, он был ранен и контужен. Получил третью группу инвалидности и медаль «За отвагу». Первая жена Васильева умерла, а в 2014 году, уже после ее смерти, был убит его единственный сын. Сейчас мужчина живет со второй женой — она врач и работает в «красной зоне» одной из больниц Екатеринбурга.
В ЧОП, который обслуживает Ельцин Центр, Васильеву помогли устроиться знакомые из ветеранской организации. Поначалу мужчина не хотел соглашаться из-за опасений, что ввиду полученных на войне травм не сможет проводить на ногах весь день. Однако Васильев согласился, так как его заверили «Отработаешь одну смену, сразу заплатим». Инцидент с порчей картины произошел в первый день работы мужчины в Ельцин Центре.
Александр Васильев
О том, как пришел на работу охранником и почему пририсовал глаза к фигурам на картине, выдержка из интервью екатеринбургскому изданию E1.ru:
Я сначала хотел отказаться, боялся, что не смогу весь день быть на ногах, без возможности присесть [Александр Васильев — ветеран войны в Чечне, получивший тяжелые травмы ног]. Но мне сказали: отработаешь одну смену, сразу заплатим. Я вышел.
Честно скажу, мне не очень понравились эти работы [на выставке]. Они оставляли тяжелое впечатление. Старался мимо пройти, не глядя. Наблюдал, как люди реагируют, и вот смотрю: стоят ребятишки лет 16–17, обсуждают, почему нет глаз, рта, никакой красоты! В компании были девчонки, они и попросили меня: «Нарисуйте глаза, вы ведь тут работаете». Я их спросил: «Это ваши работы?» Они: «Да». Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки! […] Дурак я, что наделал! Я всем это говорю сейчас: и прокурору, и судьям.
Я смотрю, люди проходят мимо, улыбаются. Потом от долгого стояния на ногах, как я и боялся, у меня заболела голова. Я предупредил начальника смены, что уезжаю домой. […] Я бы никогда не полез в чужие картины без спроса. Зачем чужое портить? Если бы я знал, что это не детские работы тех ребят! Что картины привезли из Москвы и они столько стоят!.. Что я наделал!
Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) была передана Ельцин Центру в качестве экспоната выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Третьяковской галереей. Пририсованные шариковой ручкой глаза заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки. Полотно сняли с экспозиции и досрочно возвратили в Москву, сама выставка продолжит работать до 20 февраля.
Дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря — почти через две недели после происшествия. Тогда в управлении МВД по Екатеринбургу отказали в возбуждении уголовного дела — так как «причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным». После этого Министерство культуры России обратилось с жалобой в Генпрокуратуру. Уголовное дело по факту вандализма было возбуждено только в начале февраля.
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