Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) была передана Ельцин Центру в качестве экспоната выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Третьяковской галереей. Пририсованные шариковой ручкой глаза заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки. Полотно сняли с экспозиции и досрочно возвратили в Москву, сама выставка продолжит работать до 20 февраля.

Перед отправкой на выставку картина была застрахована на сумму почти 75 миллионов рублей. По подсчетам реставрационного совета Третьяковской галереи, стоимость восстановления полотна составит 250 тысяч рублей. Специалистам предстоит вывести чернила из красочного слоя картины — они проникли в него, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком.

Как отмечает The Art Newspaper Russia, «любопытно, что дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря — почти через две недели после происшествия». Также музей не предоставил информацию о «лице или хотя бы фигуре» человека, пририсовавшего глаза к фигурам на картине. Кроме того, в управлении МВД по Екатеринбургу отказали в возбуждении уголовного дела — так как «причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным».

Выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Ельцин Центр открыл совместно с Энциклопедией русского авангарда. Центральная тема проекта — история одного из самых ярких периодов деятельности Казимира Малевича по созданию новаторской школы авангардного искусства. В экспозиции представлены работы самого Малевича, Марка Шагала, Льва Юдина, Константина Рождественского, Анны Лепорской, Ильи Чашника, Николая Суетина, Эля Лисицкого, Веры Ермолаевой, Михаила Векслера, Павла Филонова, Роберта Фалька, Дмитрия Санникова, Ивана Гавриса и других.