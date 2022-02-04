Полиция возбудила дело о вандализме после порчи картины Анны Лепорской. Неизвестный пририсовал лицам глаза

Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) была передана Ельцин Центру в качестве экспоната выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Третьяковской галереей. Пририсованные шариковой ручкой глаза заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки. Полотно сняли с экспозиции и досрочно возвратили в Москву, сама выставка продолжит работать до 20 февраля.

Дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря — почти через две недели после происшествия. Тогда в управлении МВД по Екатеринбургу отказали в возбуждении уголовного дела — так как «причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным». После этого Министерство культуры России обратилось с жалобой в Генпрокуратуру.

По факту порчи картины полиция Екатеринбурга возбудила дело по части первой статьи 214 Уголовного кодекса РФ — «Вандализм». В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося.

Анна Лепорская — советская художница по фарфору, живописец, график, дизайнер, монументалист. В 1918-1922-х годах училась в Псковской художественно-промышленной школе, где заинтересовалась керамикой и фарфором. Затем в течение двух лет Лепорская обучалась на факультете живописи в Петроградской Академии художеств у Кузьмы Петрова-Водкина и Александра Савинова. В 1923-1926-х годах училась и работала в на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Казимир Малевич. Лепорская стала его секретарем и самой молодой из учениц.