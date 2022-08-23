Третьяковская галерея отказалась снять обвинения с охранника Ельцин Центра, который пририсовал глаза к картине Анны Лепорской

Суд по делу 63-летнего Васильева прошел 19 августа. За полгода, которые прошли с момента инцидента — глазки к картине Лепорской были пририсованы 7 декабря на выставке в Ельцин Центре — показания охранника не изменились: «Мальчишки и девчонки меня попросили. Я даже уже не помню, что они сказали. Как глаза сделал, как меня убрали, работы больше нет. Жена есть, сына убили. Я плохо себя чувствую, у меня плохо с головой после ранения», — приводит Е1 слова Васильева, сказанные им в ответ на вопросы судьи.

Адвокат мужчины Алексей Бушмаков отметил, что пытался урегулировать споры с Третьяковской галереей миром, однако руководство навстречу не пошло. «Поскольку ущерб возмещен страховой компанией, то никаких вредных последствий его деяниями не было причинено. Но директор галереи отказалась пойти на мировую. Якобы в силу того, что причинен некий нематериальный ущерб и вызван общественный резонанс», — заявил он.

По подсчетам адвоката, Васильеву грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, однако государственный обвинитель выступает против такого наказания — так как мужчина не извинился перед галереей даже в письменном виде. «Почему Третьяковская галерея не пошла на примирение — для меня загадка, никто это не объясняет. Потому что сначала отказали в возбуждении уголовного дела, а затем Министерство Культуры попросило Генпрокуратуру отменить это решение. Складывается впечатление, что из дела специально сделали показательную порку», — приводит «Осторожно Media» слова Бушмакова.