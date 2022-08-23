Третьяковская галерея отказалась снять обвинения с охранника Ельцин Центра, который пририсовал глаза к картине Анны Лепорской

Суд Екатеринбурге отказался закрывать уголовное дело охранника Ельцин Центра Александра Васильева, который пририсовал глазки к картине «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской из собрания Третьяковской галереи. Несмотря на то, что траты на восстановление полотна покрыла страховка, государственный обвинитель выступил против штрафа — так как Васильев не извинился перед галереей в письменном виде.
Суд по делу 63-летнего Васильева прошел 19 августа. За полгода, которые прошли с момента инцидента — глазки к картине Лепорской были пририсованы 7 декабря на выставке в Ельцин Центре — показания охранника не изменились: «Мальчишки и девчонки меня попросили. Я даже уже не помню, что они сказали. Как глаза сделал, как меня убрали, работы больше нет. Жена есть, сына убили. Я плохо себя чувствую, у меня плохо с головой после ранения», — приводит Е1 слова Васильева, сказанные им в ответ на вопросы судьи.
Адвокат мужчины Алексей Бушмаков отметил, что пытался урегулировать споры с Третьяковской галереей миром, однако руководство навстречу не пошло. «Поскольку ущерб возмещен страховой компанией, то никаких вредных последствий его деяниями не было причинено. Но директор галереи отказалась пойти на мировую. Якобы в силу того, что причинен некий нематериальный ущерб и вызван общественный резонанс», — заявил он.
По подсчетам адвоката, Васильеву грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, однако государственный обвинитель выступает против такого наказания — так как мужчина не извинился перед галереей даже в письменном виде. «Почему Третьяковская галерея не пошла на примирение — для меня загадка, никто это не объясняет. Потому что сначала отказали в возбуждении уголовного дела, а затем Министерство Культуры попросило Генпрокуратуру отменить это решение. Складывается впечатление, что из дела специально сделали показательную порку», — приводит «Осторожно Media» слова Бушмакова.
Картина Анны Лепорской «Три фигуры» (1932-1934) была передана Ельцин Центру в качестве экспоната выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Третьяковской галереей. Пририсованные шариковой ручкой глаза заметили вечером 7 декабря две посетительницы выставки. Полотно сняли с экспозиции и досрочно возвратили в Москву.
Дирекция Ельцин Центра обратилась в полицию с заявлением об этом событии только 20 декабря — почти через две недели после происшествия. Тогда в управлении МВД по Екатеринбургу отказали в возбуждении уголовного дела — так как «причиненный ущерб оценивают около 200 000 рублей, что является незначительным». После этого Министерство культуры России обратилось с жалобой в Генпрокуратуру. Уголовное дело по факту вандализма было возбуждено только в начале февраля.
Человеком, пририсовавшим глаза к фигурам на картине Лепорской, оказался охранник Ельцин Центра. По словам мужчины, сделать это его попросили дети — выдав полотно «Три фигуры» за свой рисунок. 63-летний Александр Васильев раскаился в содеянном: «Дурак я, что наделал! Я всем это говорю сейчас: и прокурору, и судьям». Штраф Васильева в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка.
Александру Василеьву 63 года, он — ветеран войн в Афганистане и Чечне. В 1995 году, во время Первой чеченской войны, он был ранен и контужен. Получил третью группу инвалидности и медаль «За отвагу». Первая жена Васильева умерла, а в 2014 году, уже после ее смерти, был убит его единственный сын. Сейчас мужчина живет со второй женой — она врач и работает в одной из больниц Екатеринбурга.
Комментарии (0)