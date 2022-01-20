От графики братьев Траугот до книг, подаренных Бродским Барышникову: 10 главных выставок января

Послевоенная графика ленинградской династии художников Траугот, подаренные Бродским Барышникову книги и эволюция портретного жанра в работах столичных нон-конформистов — «Собака.ru» рассказывает о выставках, стартующих в петербургских музеях и галереях в январе.
Г.А.В. Траугот. Иллюстрация к Андерсену «Стойкий оловянный солдатик». 1983. Бумага, акварель, тушь
«"Внутренняя книга" братьев Г. А. В. Траугот»
Когда: с 13 января до 10 февраля
Где: Павилоны Михайловского замка
В Русском музее показывают графику братьев Траугот, знакомых, пожалуй, всем советским и постсоветским детям по надписи «Г. А. В.» на открывающей странице самых красочных сказок. Под тройным инициалом скрывается ленинградская династия художников: сыновья Александр и Валерий и их отец Георгий — ученик Петрова-Водкина ва ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе.
Их иллюстрации были к текстам Метерлинка, Ростана, Пушкина, Чехова, Куприна, Толстого, Волкова, Гернет, Сергуненкова, а также русским народным сказкам. В экспозиции, впрочем, не только они, но и живопись, а также роспись по фарфору.
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Артем Брюхов
Открытие галереи «Мама»
Когда: с 13 января по 10 февраля
Где: «Изич»
В 2021-м «Изич» сдвинул тусовочный центр Петербурга с Конюшенной в район Финляндского вокзала. Контемпорари и бильярд, современный театр, коллаборации с Москвой, собственная чайная и летний садик — что дальше?! В начале 2022-го клуб открыл второй этаж и галерею современного искусства «Мама». Это совместный проект с комьюнити современного искусства SWO. Первая выставка, которая тут стартовала, показ работ Артема Брюхова — художника и основателя SWO. Он же провел кураторский отбор своих картин.
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Вадим Леухин. В полдень
Вадим Леухин «Ностальгия. Среди шума и суеты»
Когда: с 13 января до 26 марта
Где: Abramova gallery
В Abramova gallery заработала персональная выставка Вадима Леухина. Выпускник академии им. Штиглица и фонда ProArte создает ностальгические работы в ярких тонах про мир детства, в котором можно есть арбузы прямо посреди бахчи или часами наблюдать за колебаниями водной глади, а еще — ехать в отпуск, где растут пальмы, на стареньком «Икарусе».
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Виктор Забуга
Виктор Забуга «mr. Z»
Когда: с 19 по 31 января
Где: Arts Square Gallery
В Arts Square Gallery стартовала персональная выставка стрит-артиста, татуировщика и художника Виктора Забуги. Зашифрованный в названии мистер Z — приглашение зрителя к дискуссии, кто же скрывается под маской и стоит ли разгадывать все его идентичности. И, конечно, — это еще и о том, как много самого автора в создаваемых им произведениях. Всего показывают 50 работ: и это не только живопись, но и, например, скульптуры.
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«Виллем ван Вигель. Кинетическая скульптура»
Когда: с 21 января по 15 мая
Где: Эрарта
В 2020 году в «Манеже» был большой проект про кинетическое искусство в России — его точкой отсчета принято считать движущиеся скульптуры Родченко и Татлина. В Эрарте покажут международное измерение и эволюцию жанра — работы нидерландского художника Виллема ван Вигеля. Это чаще всего черные металлические конструкции, заключенные в белый прямоугольник холста. С помощью искусственного интеллекта они принимают различные формы, будто отсчитывая ход времени. Выглядит это и правда завораживающе.
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«Я здесь»
Лиза Бобкова «Методы обнаружения присутствия. Пособие для невидимых»
Когда: с 21 января до 6 марта
Где: галерея MYTH
Большинству зрителей художница Лиза Бобкова знакома по металлическим скульптурам из прутьев и ироничной графике. Выставка в MYTH — опыт исследование Лизой еще одного медиума: видео. Это созданные в течение последних двух лет визуальные эссе о непонимании и попытках выстроить диалог, в том числе документация перформанса «Я здесь» — снятая в огромном песчаном карьере зимой 2020 года. Куратор экспозиции — Александр Евангели.
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Дмитрий Ганопольский «Х»
Когда: с 21 января до 6 февраля
Где: 3120 Gallery
Выставка фотографа и основателя проекта «Голоса» Дмитрия Ганопольского — серия из личных снимков, сделанных за 10 лет (с 2010 по 2020 годы), отпечатаных вручную в классической традиции. Как объясняет Дмитрий, а это тот случай, когда никто не скажет лучше автора, «X – это моя жизнь до и после комы. X – это последние 10 лет, которые меня определили. Х – это мир родных пейзажей и чужих городов, собранный из осколков. Х – это любовь и смерть, которые всегда рядом: женщины – кресты – женщины. X – это жертвоприношение, обратный отсчет и новое рождение после. Х – это точки на карте и крестики дней: мое я – в сумме пережитого. X – это моя первая личная выставка фотографий об обретении себя после репетиции смерти».
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«Be good, Мышь!»
Когда: с 27 января по 27 апреля
Где: музей «Полторы комнаты»
Иосиф Бродский и Михаил Барышников дружили 22 года — и не только на почве эмиграции в Нью-Йорк. Название «Be good, Мышь!» — финальный слова из их последнего телефонного разговора. Поэт дарил танцовщику свои книги, подписывая каждый раз ситуационными стихами. В октябре 2021-го Барышников передал издания в фонд музея на Литейном проспекте. Их и покажут на выставке. Выбор 27 января как дня старта не случаен: это день рождения Михаила Барышникова — а большинство книг он получал в подарок как раз в честь него.
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Иван Сотников. Покровская площадь. 01.01.2010 г. Картон, гуашь, 24х34 см.
«Иван Сотников: Тотальная графика»
Когда: с 27 января по 27 февраля
Где: Новый музей (музей Аслана Чехоева)
Сооснователь «Новых художников» (с Тимуром Новиковым) и Общества любителей живописи и рисования (с Александром Флоренским) Иван Сотников в своей графике фиксировал уже несуществующий Ленинград поздних 1980-х, своих друзей-живописцев и случайных встречных. В Новом музее, а именно здесь была первая полная ретроспектива Сотникова в 2015-м, покажут более 100 рисунков из собрания его семьи.
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Анатолий Зверев. Портрет Оксаны Асеевой. 1969. Картон, масло. Музей AZ
«Лики / Лица / Морды»
Когда: с 29 января до 10 марта
Где: Мраморный дворец
Выставка в Мраморном дворце — проект московского музея AZ (Анатолия Зверева) и приурочена как раз к 90-летию Зверева (самого художника-нон-конформиста не стало еще в 1986-м). «Лики / Лица / Морды» состоит не только из его работ, но и вообще об исследовании жанра портрета в живописи шестидесятников и современных авторов. Покажут картины Гриши Брускина, Олега Целкова, Владимира Янкилевского, Эдуарда Штейнберга, Владимир Немухина и многих других.
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