От графики братьев Траугот до книг, подаренных Бродским Барышникову: 10 главных выставок января

«"Внутренняя книга" братьев Г. А. В. Траугот»

Когда: с 13 января до 10 февраля

Где: Павилоны Михайловского замка

В Русском музее показывают графику братьев Траугот, знакомых, пожалуй, всем советским и постсоветским детям по надписи «Г. А. В.» на открывающей странице самых красочных сказок. Под тройным инициалом скрывается ленинградская династия художников: сыновья Александр и Валерий и их отец Георгий — ученик Петрова-Водкина ва ВХУТЕМАСе/ВХУТЕИНе.

Их иллюстрации были к текстам Метерлинка, Ростана, Пушкина, Чехова, Куприна, Толстого, Волкова, Гернет, Сергуненкова, а также русским народным сказкам. В экспозиции, впрочем, не только они, но и живопись, а также роспись по фарфору.

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