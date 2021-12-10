«Наш фейсконтроль — блеск в глазах»: как клуб «Изич» сдвинул тусовочный центр с Конюшенной в район Финбана

Максим: Список вопросов у вас, конечно… Ощущение, что мы мощный бизнес открывали, а не клуб.

Дима: Задачи делать бизнес вообще изначально не было. Мне просто нужно было место, куда бы я сам ходил. Мы встретились с Мишей прямо здесь, на Арсенальной. В Blank. И решили делать что-то абстрактное.

Алина: Близость Blank вас не смущала? Почему решили открываться здесь?

Дима: Совпало так. Я нашел на «Авито» ангар на 500 метров. Он был гигантский и не подошел, поэтому агент отправил нас в соседнее помещение. Мы его увидели и забрали. Изначально нам даже не принадлежала комната, где сейчас располагается чайная. Это была площадка маленького театра, который в итоге из-за пандемии не открылся.

Миша: Короче, открытие — полный фристайл. Никакого плана.