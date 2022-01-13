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Клуб «Изич» и комьюнити современного искусства SWO открыли галерею «Мама»

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Клуб «Изич» и комьюнити современного искусства SWO открыли на Арсенальной набережной галерею «Мама». Первый проект — персональная выставка художника и основателя объединения Артема Брюхова.

«Собака.ru»

Артем Брюхов

Галерея «Мама» расположилась на территории клуба «Изич» на Арсенальной набережной, 2. Как обещают создатели, это будет «пространство искусства и эксперимента». Первый проект галереи — персональная self-curated выставка художника и основателя SWO Артема Брюхова.

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Открытие галереи состоится сегодня, 13 января, старт вечеринки в 18:00. Музыкальное сопровождение — эмбиент, фолк, сайкоделик, экспериментальные сеты и концерты от артистов-друзей клуба и объединения. В лайн-апе Ayan Joy, Shorlax, Anit Levan, Mark Dartau и Discke, Vollok, «Тест Тьюринга», Suuri-Pieksa и Sonoj, Бейт Мидраш и Рав Цадик, coop.rndm.

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