Творческий тандем братьев Александра и Валерия Трауготов стал знаковым явлением в художественной жизни послевоенного Ленинграда. Большое количество книжных работ, подписанных запоминающимся тройным инициалом «Г. А. В.», в совокупности представляет собой одну из самых ярких страниц в истории искусства советской книги послевоенного периода.

Трауготы начали работу в сфере книжного оформления во второй половине 1950-х годов. В следующие десятилетия активное сотрудничество с рядом известных издательств предоставило Александру и Валерию стало настоящим полем для смелых по тем временам экспериментов — именно на нем и произошло их становление в профессии и, в дальнейшем, полноценная творческая самореализация.

Экспериментальному подходу Трауготов к оформлению книги, проявившемуся в подчеркнутом форсировании колористической основы цветной иллюстрации, способствовало уверенное владение навыками быстрого рисунка — меткого, дерзкого и чувственного. Это позволило им сочетать элегантную раскрепощенность исполнения с достоверностью деталировки.