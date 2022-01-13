В Русском музее открывается выставка «"Внутренняя книга" братьев Г. А. В. Траугот». Основную часть экспозиции составляет книжная графика: оригиналы иллюстраций и эскизов к многочисленным произведениям мировой художественной литературы.
Александр Траугот. Рисунки. 1970-е. Бумага, акварель, тушь
Г.А.В. Траугот. Иллюстрация к Андерсену «Стойкий оловянный солдатик». 1983. Бумага, акварель, тушь
Г.А.В. Траугот. Иллюстрация к Андерсену Г.X. «Новое платье короля: Сказки». 1978. Бумага, акварель
Валерий Траугот. Цирк. 1950-е. Бумага, акварель, тушь
Творческий тандем братьев Александра и Валерия Трауготов стал знаковым явлением в художественной жизни послевоенного Ленинграда. Большое количество книжных работ, подписанных запоминающимся тройным инициалом «Г. А. В.», в совокупности представляет собой одну из самых ярких страниц в истории искусства советской книги послевоенного периода.
Трауготы начали работу в сфере книжного оформления во второй половине 1950-х годов. В следующие десятилетия активное сотрудничество с рядом известных издательств предоставило Александру и Валерию стало настоящим полем для смелых по тем временам экспериментов — именно на нем и произошло их становление в профессии и, в дальнейшем, полноценная творческая самореализация.
Экспериментальному подходу Трауготов к оформлению книги, проявившемуся в подчеркнутом форсировании колористической основы цветной иллюстрации, способствовало уверенное владение навыками быстрого рисунка — меткого, дерзкого и чувственного. Это позволило им сочетать элегантную раскрепощенность исполнения с достоверностью деталировки.
Александр Траугот. Рисунки «Цирк». Конец 1940-х. Бумага, акварель, тушь
Александр Траугот. Рисунки «Цирк». Конец 1940-х. Бумага, акварель, тушь
Г.А.В. Траугот. Иллюстрация к «Цирку» 2 (макет к книге С. Маршака). Первая половина 1950-х. Бумага, акварель
Г.А.В. Траугот. Иллюстрация к «Цирку» (макет к книге С. Маршака, неопубликована). Первая половина 1950-х. Бумага, акварель
«Твердое знание возможностей отечественной полиграфии, основательное знакомство с принципами и технологиями машинизированного книгопечатания, а также склонность к настойчивому творческому поиску вкупе с колоссальной трудоспособностью стали залогом прочного успеха Трауготов на ниве иллюстрирования и их в полной мере заслуженной известности в качестве знатоков и мастеров книжного дела», — отмечают в Русском музее.
Выставка объединяет смешанный материал. Основная часть экспозиции — это книжная графика: оригиналы иллюстраций и эскизов к многочисленным произведениям мировой художественной литературы. Прежде всего это «детское» иллюстрирование Трауготов 1960-1990-х годов — обширные графические комментарии к сказкам Андерсена, рисунки и акварели к произведениям Метерлинка Ростана, Пушкина, Чехова, Куприна, Толстого, Волкова, Гернет, Сергуненкова, русским народным сказкам.
В рамках выставки также покажут ранние, датируемые 1950-ми и началом 1960-х годов иллюстраций к книгам, посвященным цирку, которые так и не вышли в свет. Кроме того, экспозиция включает в себя портреты, пейзажи и натюрморты, выполненные в различных техниках в разные годы — с начала 1970-х до конца 2021-го. Дополнена выставка декоративными произведениями — росписями по фарфору. Значительная часть произведений из всех трех разделов ранее не демонстрировалось в музейном контексте.
Выставка «"Внутренняя книга" братьев Г. А. В. Траугот» пройдет с 13 января по 10 февраля 2022 года в Восточном павильоне Михайловского замка. Вход осуществляется по сеансам. Билеты можно приобрести в кассах Михайловского дворца и Инженерного замка, а также на сайте музея.
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