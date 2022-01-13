Виктор Забуга открывает вторую персональную выставку в Arts Square Gallery

Выставка откроется 19 января в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5 и продлится до конца месяца. Вернисаж сопроводит музыкальное шоу от Леонида Котельникова, известного как Fake_Trailers.

Как признались «Собака.ru» организаторы, то, как будут развиваться события в этот день и какие работы Виктор Забуга представит на выставке, до конца неизвестно даже им самим. «Прийти и увидеть их своими собственными глазами – пожалуй, единственный вариант», — отметили они.