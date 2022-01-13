Виктор Забуга открывает вторую персональную выставку в Arts Square Gallery

Художник Виктор Забуга открывает вторую персональную выставку в Петербурге. О том, кто такой «mr. Z», можно будет узнать в Arts Square Gallery.
Художник петербургского андерграунда Виктор Забуга известен как своими провокационными стрит-арт проектами, так и работами в области изобразительного искусства. На выставке «mr. Z» будет представлено более 50 работ художника: живопись, скульптура, и различные объекты — даже из самых неожиданных материалов.
Выставка откроется 19 января в Arts Square Gallery на Итальянской улице, 5 и продлится до конца месяца. Вернисаж сопроводит музыкальное шоу от Леонида Котельникова, известного как Fake_Trailers.
Как признались «Собака.ru» организаторы, то, как будут развиваться события в этот день и какие работы Виктор Забуга представит на выставке, до конца неизвестно даже им самим. «Прийти и увидеть их своими собственными глазами – пожалуй, единственный вариант», — отметили они.
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