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Искусство

«Свобода творчества вступает в противоречие, сталкиваясь со свободой человека»: Путин — об искусстве

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Сегодня, 23 декабря, в московском Манеже проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. «Собака.ru» следит за трансляцией и публикует наиболее интересные тезисы — в том числе и о свободе творчества.

Владимир Путин

О свободе творчества:

Без свободы нет движения вперед. Но нужно понимать, что эта свобода [творчества] вступает в противоречие с целями, с которыми мы ее развиваем, тогда, когда сталкивается со свободой другого человека. Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам. […] А фото Гитлера? Разве это свобода творчества? Свобода должна быть внутри и проистекать от уважения ко всем.

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что «интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам, и моральным и юридическим». Но в этом вопросе, по его мнению, нужно соблюсти золотую середину. Также президент отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России из-за низких темпов вакцинации. Но к противникам прививок все равно нужно относиться уважительно.

Также президент ответил на вопрос про мусорные полигоны в Ленинградской области. Он подчеркнул, что работа идет с опережением сроков, а полигоны необходимо строить подальше от жилых домов. Кроме того, Путин высказался о пытках в колониях. Отвечая на вопрос Ксении Собчак он отметил, что должно проводиться добросовестное, полноценное расследование, и доводиться дот конца, чтобы была понятна неизбежность наказания.

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