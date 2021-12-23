«Свобода творчества вступает в противоречие, сталкиваясь со свободой человека»: Путин — об искусстве

Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что «интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам, и моральным и юридическим». Но в этом вопросе, по его мнению, нужно соблюсти золотую середину. Также президент отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России из-за низких темпов вакцинации. Но к противникам прививок все равно нужно относиться уважительно.

Также президент ответил на вопрос про мусорные полигоны в Ленинградской области. Он подчеркнул, что работа идет с опережением сроков, а полигоны необходимо строить подальше от жилых домов. Кроме того, Путин высказался о пытках в колониях. Отвечая на вопрос Ксении Собчак он отметил, что должно проводиться добросовестное, полноценное расследование, и доводиться дот конца, чтобы была понятна неизбежность наказания.