О мусорной реформе и полигонах в Ленинградской области :

В целом мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. У нас же главная задача — решить эту проблему в целом. Но на этом пути одна из главных задач была создание мусорных операторов. Они начали работать, количество площадок в разы увеличилось.

Одним из первы шагов было обеспечить раздельный сбор мусора. Где-то мы идем с опережением плана на 40% — по справкам, которые у меня есть. Это выше запланированных показателей. То же самое касается объектов, где перерабатываются уже отсортированные отходы.

Мусор же куда-то, конечно, надо девать. Это и заводы, и сжигание, и другие способы ликвидная. Другие отходы, которые пока невозможно ликвидировать, — они должны размешаться на полигонах. Но современных и подальше от жилья. Работа идет, она по темпам выше запланированного.