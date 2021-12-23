Сегодня, 23 декабря, в московском Манеже проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. «Собака.ru» следит за трансляцией и публикует наиболее интересные тезисы — в частности, о мусорной реформе и полигонах на территории Ленинградской области.
Владимир Путин
О мусорной реформе и полигонах в Ленинградской области :
В целом мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. У нас же главная задача — решить эту проблему в целом. Но на этом пути одна из главных задач была создание мусорных операторов. Они начали работать, количество площадок в разы увеличилось.
Одним из первы шагов было обеспечить раздельный сбор мусора. Где-то мы идем с опережением плана на 40% — по справкам, которые у меня есть. Это выше запланированных показателей. То же самое касается объектов, где перерабатываются уже отсортированные отходы.
Мусор же куда-то, конечно, надо девать. Это и заводы, и сжигание, и другие способы ликвидная. Другие отходы, которые пока невозможно ликвидировать, — они должны размешаться на полигонах. Но современных и подальше от жилья. Работа идет, она по темпам выше запланированного.
Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что «интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам, и моральным и юридическим». Но в этом вопросе, по его мнению, нужно соблюсти золотую середину. Также президент отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России из-за низких темпов вакцинации. Но к противникам прививок все равно нужно относиться уважительно.
Напомним, мусорную реформу, в рамках которой в Петербурге введут раздельный сбор отходов, начали проводить в 2020 году — несмотря на то, что в конце 2019-го ее официально перенесли еще на год. В 2018 году Смольный уже откладывал введение единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это произошло после того, как Госдума разрешила трем регионам взять трехлетнюю паузу. По состоянию на осень 2020 года, более 90% отходов в России по-прежнему не перерабатывалось.
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