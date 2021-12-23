«Расследования доводить до конца, чтобы всем было понятно — наказание неизбежно»: Путин про пытки в российских колониях

Пытки в российских колониях признаются явными преступлениями. Об этом заявил президент Владимир Путин входе пресс-конференции. Он также подчеркнул, что должно проводиться добросовестное, полноценное расследование, и доводиться дот конца, чтобы была понятна неизбежность наказания.
Владимир Путин
О пытках в российских колониях:
Если вы посмотрите на другие страны, увидите — там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира.
Опираться при оценке ситуации надо на данные следствия, возбуждено 17 уголовных дел, они расследуются. Заинтересованных следователей там нет, для этого мы и разделили СК и прокуратуру. Проблемы есть, надо спокойно с ними работать и опираться на расследование тех преступлений, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание неизбежно.
Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.
Ранее в ходе пресс-конференции Путин заявил, что «интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам, и моральным и юридическим». Но в этом вопросе, по его мнению, нужно соблюсти золотую середину. Также президент отметил, что высокий уровень смертности от COVID-19 в России из-за низких темпов вакцинации. Но к противникам прививок все равно нужно относиться уважительно.
Также президент ответил на вопрос про мусорные полигоны в Ленинградской области. Он подчеркнул, что работа идет с опережением сроков, а полигоны необходимо строить подальше от жилых домов.
Напомним, на рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о наказаниях за пытки над заключенными в колониях. Документ направлен на ужесточение положений Уголовного кодекса, устанавливающих ответственность за истязания, организованные представителями власти.
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