«Расследования доводить до конца, чтобы всем было понятно — наказание неизбежно»: Путин про пытки в российских колониях

О пытках в российских колониях:

Если вы посмотрите на другие страны, увидите — там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в Штатах найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира.

Опираться при оценке ситуации надо на данные следствия, возбуждено 17 уголовных дел, они расследуются. Заинтересованных следователей там нет, для этого мы и разделили СК и прокуратуру. Проблемы есть, надо спокойно с ними работать и опираться на расследование тех преступлений, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказание неизбежно.

Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или подозреваемые в совершении уголовных деяний. Но это наши граждане, это люди, и относиться к ним нужно по-человечески.