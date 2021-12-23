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«Все, что происходит, должно подчиняться общим правилам бытия»: Путин — об интернете

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Сегодня, 23 декабря, в московском Манеже проходит большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. «Собака.ru» следит за трансляцией и публикует наиболее интересные тезисы — например, об интернете.

Владимир Путин

Об интернете:

Это одна из проблем не только в России. Во всех странах обсуждается этот вопрос. В конгрессе США обсуждается этот вопрос. Для них это что? Бизнес! Деньги любой ценой. Это уход от национального контроля. Трагедии в школах — это все оттуда. 100 с лишним случае предотвращено преступлений в школах за последнее время.

Что касается того, чтобы уйти от обезличенности в интернете, то это тоже обсуждается у нас в обществе и во всем мире. Интернет — часть нашей жизни, поэтому все что там происходит должно подчиняться общим правилам человеческого бытия — и моральным, и юридическим. Но тут нужно соблюсти золотую середину. 

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