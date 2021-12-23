Путин назвал причину высокой смертности от COVID-19 и призвал уважительно относиться к противникам вакцинации

О смертности от коронавируса в России и противниках вакцинации:

Смертность высокая от чего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% — он низкий. Вот вам и результат.

Повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей.

Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер.