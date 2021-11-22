«Одинокий голос человека»: на «Ленфильме» откроется выставка к 70-летию Александра Сокурова

В декабре на киностудии «Ленфильм» откроется выставка «Одинокий голос человека» к 70-летию Александра Сокурова. В рамках программы впервые в один день будут представлены ленты «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст» — так, как режиссер задумывал изначально.
Выставка начинается в фойе киностудии и охватывает лестницу и музейные пространства культурно-выставочного центра. Зрители не только смогут увидеть уникальные артефакты, оригинальные афиши и архивные документы, связанные с творчеством Александра Сокурова — иными словами, проект «Одинокий голос человека» представит собой пространственную режиссерскую биографию.
«Мы разделили выставочные залы на несколько пространств: фойе, в котором мы рассказываем о творческом пути мастера, комнату "Метод", где Сокуров представлен как режиссер-новатор и из которой по "Коридору создания образа персонажа" можно попасть в зал "В центре океана". Это центральная часть нашей выставки-размышления о творчестве Александра Николаевича Сокурова, и к этому залу примыкают две небольшие комнаты — "Ленинградская ретроспектива" и "Человек и власть"», — отметил руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский.
Выставка откроется показом восстановленной на «Ленфильме» версии фильма «Молох» 1999 года, мировая премьера которой пройдет на кинофестивале в Турине 1 декабря. В рамках выставки также состоится вторая, зимняя часть масштабной ретроспективы Александра Сокурова — первая часть прошла на киностудии этим летом. Она завершится показом тетралогии власти одним сеансом: впервые в один день будут представлены ленты «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст» — так, как режиссер задумывал изначально.
В кураторскую группу проекта входят кинорежиссер Николай Хомерики, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и арт-директор Арина Журавлева, художница Полина Заславская, руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский. Режиссер видеоэссе Михаил Архипов, композитор Кирилл Широков, консультант по работе с архивом Сергей Гельвер.
«Имя Александра Сокурова не только вписано в историю киностудии "Ленфильм", он был и есть ее неотъемлемая часть. Для нас огромная честь и большая ответственность делать выставочный проект, посвященный живому классику ленинградской школы. "Одинокий голос человека" для "Ленфильма" — не отчетная выставка, а дань уважения и признание в любви к мастеру», — отметил генеральный директор киностудии Федор Щербаков.
Выставка «Одинокий голос человека» к 70-летию Александра Сокурова откроется на киностудии «Ленфильм» 15 декабря. Стоимость билета составляет 250 рублей. Входная зона в фойе киностудии открыта для свободного посещения. Также в рамках выставки запланированы кураторские экскурсии. Группы формируются по предварительной записи.
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