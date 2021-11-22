«Одинокий голос человека»: на «Ленфильме» откроется выставка к 70-летию Александра Сокурова

Выставка начинается в фойе киностудии и охватывает лестницу и музейные пространства культурно-выставочного центра. Зрители не только смогут увидеть уникальные артефакты, оригинальные афиши и архивные документы, связанные с творчеством Александра Сокурова — иными словами, проект «Одинокий голос человека» представит собой пространственную режиссерскую биографию.

«Мы разделили выставочные залы на несколько пространств: фойе, в котором мы рассказываем о творческом пути мастера, комнату "Метод", где Сокуров представлен как режиссер-новатор и из которой по "Коридору создания образа персонажа" можно попасть в зал "В центре океана". Это центральная часть нашей выставки-размышления о творчестве Александра Николаевича Сокурова, и к этому залу примыкают две небольшие комнаты — "Ленинградская ретроспектива" и "Человек и власть"», — отметил руководитель культурно-выставочного центра «Ленфильм» Константин Шавловский.

Выставка откроется показом восстановленной на «Ленфильме» версии фильма «Молох» 1999 года, мировая премьера которой пройдет на кинофестивале в Турине 1 декабря. В рамках выставки также состоится вторая, зимняя часть масштабной ретроспективы Александра Сокурова — первая часть прошла на киностудии этим летом. Она завершится показом тетралогии власти одним сеансом: впервые в один день будут представлены ленты «Молох», «Телец», «Солнце» и «Фауст» — так, как режиссер задумывал изначально.