Кто есть кто: петербургские ювелиры, которые могут стать следующими Van Cleef & Arpels

Первая марка Ани — More is More — появилась пять лет назад. Если вы думаете: «Так это же классный винтажный магазин», — не ошибаетесь. В этом году проект объединил Анины находки и собственную линию украшений, которая также вдохновлена винтажем. И тут речь не только о визуальных отсылках, но и о стремлении восстановить старинные техники производства на сегодняшнем оборудовании, что, кстати, совсем непросто. У Ани есть второй проект — Kaloskagathos.xxi — артовый, агендерный и основанный на личном восприятии прекрасного. Появился он, как творческий порыв, и сразу стал близок тем, кто осмысленно подходит к выбору украшений и хочет коммуницировать через них с миром. Что More is More, что Kaloskagathos.xxi не столько про аксессуары, сколько про талисманы. Две марки — не много ли? Нет, для девушки, которая с дества мечтала стать ювелиром и художницей. Став искусствоведом, прокачав навыки коммуникации, отучившись и пожив в Японии, США и Италии, Аня вернулась в Петербург творить.