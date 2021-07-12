Кто есть кто: петербургские ювелиры, которые могут стать следующими Van Cleef & Arpels

«Долгое время я работал с драгоценными металлами, но потом пришло сознание, что хочется чего-то яркого, легкого, подходящего многим. Наткнулся на пластик и понял — вот оно. Плюс мне надоело, что крутость цепей для многих зависит от их веса и содержания серебра и золота в составе. То есть твои творения оценивают не с точки зрения красоты, а с точки зрения металлолома. Так я пришел к пластику, причем не ожидал, что этот материал откроет для меня столько цветов и текстур, а в итоге просто влюбился.

Когда мы начинали, для нас была очень важна поддержка ребят из AVG. Они носили наши цепи и благодаря этому марку везде форсили. Особенно было круто прийти на вечеринку и увидеть, что ребята выступают в наших цацках! Огромная им благодарность за это».