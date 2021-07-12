Кто есть кто: петербургские ювелиры, которые могут стать следующими Van Cleef & Arpels

Гигантов Cartier и Van Cleef & Arpels мы бесконечно уважаем, но при этом ратуем за крутое локальное. И не мы одни! Украшения наших ювелиров и дизайнеров носят прогрессивные петербуржцы и москвичи, а мы радуемся и рассказываем, на кого необходимо обратить внимание незамедлительно. А то ничего не достанется!
В массивных цепях из пластика снимается для своего альбома и в рекламе Spotify Элджей, их носят музыканты Soda Luv, Rahim, Cherocky и актер Ваня Макаревич. Чем молодая петербургская марка покорила инфлюенсеров? Вангуем, что дело не только в дизайне, но и в легкости, драйве, которые транслирует Dilemma. Демид и его партнер по бренду Максимилиан отказались от устоявшихся ювелирных норм, привычных материалов и стереотипов, которые диктуют, что цепь должна быть из золота и серебра, да еще и весить под 200 грамм. Добавим к нонконформизму веселые тексты в инстаграме марки, смешные сторис, яркие фотосессии, дружеское общение с аудиторией и поймем, почему зумеры словили WOW-эффект, моментально облачившись в объемные пластмассовые цепи.
Демид Буцкин
«Долгое время я работал с драгоценными металлами, но потом пришло сознание, что хочется чего-то яркого, легкого, подходящего многим. Наткнулся на пластик и понял — вот оно. Плюс мне надоело, что крутость цепей для многих зависит от их веса и содержания серебра и золота в составе. То есть твои творения оценивают не с точки зрения красоты, а с точки зрения металлолома. Так я пришел к пластику, причем не ожидал, что этот материал откроет для меня столько цветов и текстур, а в итоге просто влюбился.
Когда мы начинали, для нас была очень важна поддержка ребят из AVG. Они носили наши цепи и благодаря этому марку везде форсили. Особенно было круто прийти на вечеринку и увидеть, что ребята выступают в наших цацках! Огромная им благодарность за это».
Екатерина Толстая
Ювелирное искусство появилось в жизни Кати в качестве развлечения — будущая создательница Ekaterina Tolstaya Jewelry (и идеолог 47 Store) начала учиться мастерству на вечерних курсах, потом стала знакомиться со специалистами, задавать им вопросы и формировать свое видение. Подход: создаю то, что носила бы сама, здесь сработал на сто процентов. Получались и получаются уже 5 лет (в этом году у марки юбилей) украшения, которые всем своим видом отличаются от фабричных: по формату, по текстуре, по странности закрепки, но при этом соответствуют актуальной ювелирной моде. Еще Кате удалось идеальное сочетание материалов — серебро плюс латунь, ставшее для Ekaterina Tolstaya Jewelry знаковым. Почему идеальное? Рассказываем: латунь, например, визуально похожа на желтое золото, но при этом не удорожает украшение и не изнашивается, как позолота.
Екатерина Толстая
«Я попала в самый разгар новой волны, когда стало появляться множество молодых ювелирных марок. Это было круто: ты понимаешь, что индустрия перерождается. А если по делу: хочешь строить бизнес на украшениях, то уметь их делать – это начальная школа. Остальное – организация людей, производства и маркетинга. Лично мне очень помог опыт работы в журналистике, PR, даже в оптовых продажах овощей. А еще к своим 30 годам я научилась фильтровать людей, с которыми нельзя связываться ни в коем случае.
Сейчас я вижу, что ценность материалов уходит на второй план, а центральное значение в ювелирном искусстве занимает дизайн. Какая разница, сколько карат в кольце, если оно смотрится пошло? Да, спрос на камни и золото не исчезнет, потому что это инвестиции, живая валюта. Ну и храните ее в сейфе. Эпоха, когда демонстрировать богатство было круто, кажется, уже прошла».
Основательница по-настоящему арт + фэшн марки держит курс на контемпорари и выставочную деятельность. Главная цель Анны – не делать точные повторы своих же изделий, а всегда создавать новое. И мы не сомневаемся, что у нее получится! Перед вами художница, способная сделать украшения носимым искусством. Наша уверенность в Анне подкреплена ее бэкграундом — три (!) профильных образования: художник станковой живописи в РХУ им. М.Б.Грекова в 2014 году, художественная обработка металла, пластика малых форм в академии Штиглица в 2019-ом и там же — магистратура. Кстати, свою марку Анна создала еще на втором курсе академии, чтобы делать что-то помимо предложенных учебных заданий, потом был период индивидуальных заказов и проекта «История в камне», для которого художница создавала украшения на основе присланного ей артефакта и его истории. Сейчас Аня не ограничивает себя проектами, концентрируясь на взаимодействии идеи и материалов: горячей эмали, металлов, дерева, пластика, текстиля и латунной сетки, из которой создает фантастические объекты.
Анна Червонна
«Сейчас можно увидеть огромную пропасть между гигантами ювелирной индустрии и разрозненными андерграундными авторами. Да, есть небольшая прослойка локальных марок, которые занимают срединную позицию и это прекрасно — они помогают сократить дистанцию. В Петербурге сложилась классное комьюнити из самобытных авторов, хочу выразить благодарность Ирине Латкиной и Виктории Катаевой (создательницы инстаграм-галереи «Иначе») за популяризацию современных украшений. Объединить большое количество интровертов одной глобальной идеей — это большое достижение! К счастью, в мире нет таких проблем со становлением направления контемпорари, нам остается догонять. В будущем мне бы хотелось видеть современную ювелирку отдельной нишей в индустрии украшений, а не просто явлением на периферии. Для нашего сообщества важно выйти из узкого круга любителей необычных украшений на широкую сцену, показать, что современные украшения могут быть интересными, остроумными и интеллектуальными. Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшем будущем».
Ольга Трофимчук
Художественное стекло — главный материал, вдохновитель и идеолог в украшениях Ольги — лаконичных, но не лишенных декоративности (куда же без нее в Петербурге!). Зачастую, именно от эффекта в стекле рождается образ того или иного изделия. Оттеняют величие материала сталь, каучук и сетка ПВХ. Подход Trofimchuk Olga Jewelry ценят представительницы творческоей интеллигенции: поэтесса Катерина Султанова, актриса Ирина Гринева, историк моды Марина Скульская. Делать украшения из стекла Ольга начала в 2013 году, опираясь на свои эстетические предпочтения, а совершенствовалась уже на острове Мурано в Венеции у мастера по стеклу Davide Penso. Сейчас украшения создаются в мастерской, причем либо в небольшом количестве, либо в единичных экземплярах — есть коллекции, а есть отдельные изделия. Еще Trofimchuk Olga Jewelry коллаборируется с модой и искусством — изделия марки представлены в модным доме дизайнера Яниса Чамалиди и в музее современного искусства «Эрарта».
Ольга Трофимчук
«Я вижу, что направление авторской ювелирки сейчас активно развивается, и уверена — тенденция останется актуальной. Дизайнеры продолжат поиски своей аутентичности, стиля, и надеюсь, не будут гнаться за трендами, которыми снабжают нас сетевые бренды. Для индустрии важна поддержка, в том числе, информационная, а также в формате конкурсов, специализированных выставок. Мне кажется, нужны кураторы, которые смогли бы взять на себя эту миссию, так как в одиночку начинающему ювелиру сложно идти. Здесь можно провести историческую аналогию с поддержкой художников».
Стать ювелиром Юре помог «Магазин на диване» — ребенком увидев в этой передаче украшения, он решил научиться их создавать. И преуспел. Изделия Былкова носит модель-олдушка Татьяна Неклюдова, его колье покупает певица Ольга Кормухина, а каффы — актриса Дарья Мороз. При этом как таковой марки у Юрия нет, есть только он — самостоятельная художественная единица. Помимо массивных браслетов, футуристических колье и колец, отсылающих к средневековой эстетике, ювелир работает и над другими предметами декоративно-прикладного искусства: керамикой, посудой, светильниками. Материалами себя не ограничивает, в ход идут латунь, которая покрывается серебрением, титан, пластик, дерево, камни — все, из чего можно сделать украшение. Главное, по словам Юры, чтобы у металла не было аллергии на человека, и наоборот.
Юра Былков
«Людям нравится покупать украшения непосредственно у мастеров, поэтому появляются маленькие марки, которые и не марки даже (как моя). И эта тенденция будет развиваться, расти. Большие ювелирные компании, которые содержать штат сотрудников: от дизайнеров до бухгалтера, не могут предложить того, что можем мы».
Первая марка Ани — More is More — появилась пять лет назад. Если вы думаете: «Так это же классный винтажный магазин», — не ошибаетесь. В этом году проект объединил Анины находки и собственную линию украшений, которая также вдохновлена винтажем. И тут речь не только о визуальных отсылках, но и о стремлении восстановить старинные техники производства на сегодняшнем оборудовании, что, кстати, совсем непросто. У Ани есть второй проект — Kaloskagathos.xxi — артовый, агендерный и основанный на личном восприятии прекрасного. Появился он, как творческий порыв, и сразу стал близок тем, кто осмысленно подходит к выбору украшений и хочет коммуницировать через них с миром. Что More is More, что Kaloskagathos.xxi не столько про аксессуары, сколько про талисманы. Две марки — не много ли? Нет, для девушки, которая с дества мечтала стать ювелиром и художницей. Став искусствоведом, прокачав навыки коммуникации, отучившись и пожив в Японии, США и Италии, Аня вернулась в Петербург творить.
Анна Кольцова
«Мне радостно наблюдать, как развивается индустрия украшений. С момента создания моей первой марки, очень выросло и растет качество дизайна. Еще приятно осознавать, что ты сам влияешь на эти изменения. Да, в людях еще есть желание соответствовать неким стилевым стандартам и использовать очень понятные культурные коды, но это тоже постепенно уходит. Аудитория начинает воспринимать украшения не только как аксессуар или маркер статуса, но и как некую тотемную вещь или способ самовыражения».
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