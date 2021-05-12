Почему все помешались на NFT? Объясняет Дмитрий Озерков, завотделом современного искусства Эрмитажа

NFT — тема, которая пришла из будущего к нам сюда и сейчас, никто не понимает, насколько далеко она зайдет и сменит ли ее что-то другое. Если кратко, это невзаимозаменяемые токены (non-fungible token), то есть некие протоколы, отпечатанные в сети блокчейн, которые не могут быть заменены на другой протокол. NFT-формат можно уничтожить, но не заменить.

Как все началось?

Самая начальная точка, которую мне удалось найти, это история про двух людей — Анила Дэша и Кевина МакКоя. Дэш — CEO компании Glitch, которая занимается технологиями, связанными с правами в цифровом поле. МакКой — известный медиахудожник. В 2014 году они выступили на пресс-конференции в честь открытия площадки Monegraph.com, на которой рассказали о своих сложностях.

Проблема художника, который занимается цифровым искусством, была в том, что его работа в интернете, по сути, не охраняется правом. Вот размещает он какую-нибудь гифку, она там висит, и любой может ее скачать себе или переслать другому. То есть работу ты фактически отдаешь бесплатно. Получалось, что существует огромное количество этих гифок, но не было ни рынка, ни монетизации.

Появилась идея попробовать учесть три момента. Во-первых, сделать так, чтобы каждый файл имел некую уникальность — тогда художник за своей работой мог бы сохранить право: оставить авторскую цифровую подпись. Во-вторых, добиться, чтобы у файла имелось определенное происхождение. Понятно, что вы можете его скопировать много раз, но будет некий изначальный оригинал, которым владеет создавший его художник. В-третьих, поднять значимость работ. Для все этого нужна была платформа, где можно увидеть подлинное произведение и его автора и тогда уже построить и некий механизм. И вот в 2014 год создают площадку Monegraph — blockchain technology for media rights.

Дэш и МакКой придумали использовать технологию блокчейн. Она позволяет иметь протокол, с помощью которого можно контролировать любую транзакцию и сделку. Этот протокол помогает создать последовательность цифровых данных и ведущих к ним путей. Что в итоге стало толчком к возникновению NFT – невзаимозаменяемого токена. То есть создается файл, помещается в определенное место, затем печатается и там существует. К нему есть путь, который и становится ключом доступа. А этот ключ уже можно продавать и передавать, так и возникает некий рынок.