Яна Милорадовская объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство»

«Собака.ru» записала видеообращение: главный редактор «Собака.ru» Яна Милорадовская объявляет лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Искусство».
Торжественная «НЕЦЕРЕМОНИЯ» награждения лауреатов состоится 10 июня в Елагином дворце.
Наталья Метелица
Директор Музея театрального и музыкального искусства
В разгар пандемии основательница фестиваля «Дягилев. Постскриптум» Наталья Метелица и ее команда открыли самую грандиозную выставку
сезона «В круге Дягилевом»: портреты друзей, комменты коллег — так могла бы выглядеть страница в фейсбуке главного евангелиста русской культуры начала XX века.
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Медиахудожники
Александр Лециус и Кристина Карпышева демонстрировали свои аудиовизуальные перформансы на Таймс-сквер, в Музее искусств Лос-Анджелеса и на фестивале MUTEK —в Каннах в области цифрового искусства и электронной музыки. В 2020 году они впервые показали свой проект в Петербурге, в Кабельном цехе «Севкабель Порта» — инсталляцию ARRIVAL с низкочастотным звуком и космическим световым тоннелем. Во время NFT-бума они продали свою работу Mars Miners за 6 миллионов рублей — самый громкий на тот момент результат среди российских художников.
ГЦСИ
Институция, изучающая современное искусство
Команда Государственного Центра Современного Искусства агрессивно адаптировалась во время пандемии и осенью провела масштабный Art Weekend и Кураторский форум — десятки выставок по всему городу, арт-интервенция с провокационными билбордами и зины от молодых художников с доставкой на дом. Куратор Александра Генералова расспросила коллег о самых болезненных вещах: поиске денег, провалах на монтаже и потере арт-резиденции в Кронштадте.
Дарья Панайотти
Куратор Отдела современного искусства Эрмитажа
Два года изучала британские архивы и собрала в Главном штабе выставку Сесила Битона — автора портретов всех селебрити середины XX века и придворного фотографа Елизаветы II. Проект сейчас показывает Бленхеймский музей — первый случай, когда кураторский отбор и концепция Эрмитажа пошли на культурный экспорт.
«Явь»
Стрит-арт-группа
Дуэт Анастасии Владычкиной и Александра Воронина в этом году сделал знаковую работу «Терпение» с заканчивающейся батарейкой смартфона — самое простое и точное отражение настроения российского общества. Работу закрасили через несколько часов, но «Яви» не страшны коммунальщики — свою самую радикальную работу «7 смертных грехов» они показали в дополненной реальности для собственного приложения
AR Hunter.
«Стыд»
Независимое пространство
«Стыд» — коллаборация художницы Александры Гарт, гейм-дизайнера Евгения Кузьмичева и куратора, арт-журналиста Александры Генераловой — открылось на Матисовом острове сразу после локдауна и предложило зрителю идеальный для времени пандемии формат: вход строго по одному, никаких вернисажей, черные маски и перчатки.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
и
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