Яна Милорадовская объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Искусство»

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Медиахудожники

Александр Лециус и Кристина Карпышева демонстрировали свои аудиовизуальные перформансы на Таймс-сквер, в Музее искусств Лос-Анджелеса и на фестивале MUTEK —в Каннах в области цифрового искусства и электрон­ной музыки. В 2020 году они впервые показали свой проект в Петербурге, в Кабельном цехе «Севкабель Порта» — инсталляцию ­ARRIVAL с низкочастотным звуком и космическим световым тоннелем. Во время NFT-бума они продали свою работу Mars ­Miners за 6 миллионов рублей — самый громкий на тот момент результат среди российских художников.