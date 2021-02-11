Все говорят о новой социальной сети Clubhouse. Что это такое и зачем нужно?

«Мне кажется, это идеальное приложение для 2021 года, когда все сидят по домам и создавать контент проще всего именно голосом. Clubhouse сейчас — это как Россия в 1990-е: там идет период накопления социального капитала. Буквально вчера мы в нашей комнате «Кто такой и зачем нужен Герман Клименко» провели интервью с Даней Милохиным — самым популярным ТикТокером России, а после этого — c Тиграном Худавердяном, CEO «Яндекса». Сегодня к нам в комнату приходила Настя Ивлеева и давала интервью, пока ехала в машине. Все три интервью слушало порядка тысячи человек онлайн, некоторые смогли задать спикерам вопросы. Это то, чего не всегда может добиться журналистика, потому что у известных людей плотные графики. Так как регистрация здесь только по инвайтам, сейчас в русском Clubhouse совершенно нетоксичная атмосфера и нет людей, которые будут говорить фигню. Поэтому можно звать таких интересных гостей.

Я могу посоветовать делать свои комнаты по интересам, и лидеры мнений сами к вам придут. Только хочу напомнить, что разговоры в этой соцсети нельзя записывать, не получив разрешение всех спикеров.

В приложении мне не нравится, что нельзя создавать публичные клубы. В русскоязычном комьюнити сейчас есть только один — The Dacha. Но там все люди кажутся мне слишком серьезными. На заре моего пребывания в Clubhouse там прошел разговор о том, можно ли в 2021-м году материться при женщинах. Мне кажется, это не прогрессивно — материться можно либо при всех, либо ни при ком. Также в приложении не нравится куцая админка — я не могу забрать модераторские права у человека, которого я же назначил модератором в своей комнате. Нет возможности посмотреть статистику стрима — сколько человек суммарно прослушало его».