Все говорят о новой социальной сети Clubhouse. Что это такое и зачем нужно?

Clubhouse — это новая социальная сеть, в которой люди могут создавать комнаты и общаться в них только голосом, без текста, картинок и видео. После окончания разговора все материалы стираются. Она появилась еще в марте 2020-го, но сейчас о ней заговорили все: там можно пообщаться со знаменитостями от Илона Маска до Анастасии Ивлеевой. «Собака.ru» поговорила с первыми активными русскоязычными пользователями приложения о том, чем оно интересно и какую пользу может принести.
Что это такое?
Clubhouse — это социальная сеть, созданная бывшими сотрудниками Google Полом Дэвидсоном и Роханом Сетом. В прошлом году она стала известна в Кремниевой долине, а в последние дни ее активно обсуждают и в России. На данный момент количество пользователей приближается в 3 млн, вступить можно только по приглашению человека, уже зарегистрированного в Clubhouse, это доступно пока только для iOS. В соцсети люди создают тематические комнаты, в которых обсуждают заданную тему только голосом. Максимальное количество слушателей в комнате — 5 тысяч человек, так что если вы хотите послушать Илона Маска с Канье Уэстом, придется поторопиться.
Just agree to do Clubhouse with @kanyewest— Elon Musk (@elonmusk) February 10, 2021
Как это устроено?
Во время регистрации участников просят указать настоящие имя и фамилию и выбрать пул интересующих тем. Комнаты бывают публичными и приватными, при создании новой публичной комнаты приложение рассылает подписчикам пользователя пуш-уведомления.
В комнате всех пользователей делят на спикеров, которые могут разговаривать между собой, подписчиков, которые за ними следят, и всех остальных слушателей. При желании слушатель может «поднять руку», а модератор может сделать его спикером. В некоторых случаях приложение само делает пользователя спикером — если комната небольшая и среди организаторов есть подписчики слушателя. Разговор нельзя перемотать или поставить на паузу — беседа происходит в реальном времени и исчезает после окончания.
Анатолий Ноготочки
Микроблогер и клабхауз-селебрити
@a_kapustin
«Мне кажется, это идеальное приложение для 2021 года, когда все сидят по домам и создавать контент проще всего именно голосом. Clubhouse сейчас — это как Россия в 1990-е: там идет период накопления социального капитала. Буквально вчера мы в нашей комнате «Кто такой и зачем нужен Герман Клименко» провели интервью с Даней Милохиным — самым популярным ТикТокером России, а после этого — c Тиграном Худавердяном, CEO «Яндекса». Сегодня к нам в комнату приходила Настя Ивлеева и давала интервью, пока ехала в машине. Все три интервью слушало порядка тысячи человек онлайн, некоторые смогли задать спикерам вопросы. Это то, чего не всегда может добиться журналистика, потому что у известных людей плотные графики. Так как регистрация здесь только по инвайтам, сейчас в русском Clubhouse совершенно нетоксичная атмосфера и нет людей, которые будут говорить фигню. Поэтому можно звать таких интересных гостей.
Я могу посоветовать делать свои комнаты по интересам, и лидеры мнений сами к вам придут. Только хочу напомнить, что разговоры в этой соцсети нельзя записывать, не получив разрешение всех спикеров.
В приложении мне не нравится, что нельзя создавать публичные клубы. В русскоязычном комьюнити сейчас есть только один — The Dacha. Но там все люди кажутся мне слишком серьезными. На заре моего пребывания в Clubhouse там прошел разговор о том, можно ли в 2021-м году материться при женщинах. Мне кажется, это не прогрессивно — материться можно либо при всех, либо ни при ком. Также в приложении не нравится куцая админка — я не могу забрать модераторские права у человека, которого я же назначил модератором в своей комнате. Нет возможности посмотреть статистику стрима — сколько человек суммарно прослушало его».
Покрас Лампас
Художник
@pokraslampas
«Я зарегистрировался в приложении еще 6 февраля по приглашению одного из коллег-дизайнеров. В Clubhouse начало складываться российское дизайн и IT-комьюнити. Первые дни я видел очень много ребят, которые работают в «Яндексе», Mail.ru, «ВКонтакте», различных стартапах, людей, которые взаимодействуют с IT, бизнесом, инвестициями и графическим дизайном. Я поставил себе цель формировать активное арт-комьюнити в Clubhouse, стал приглашать коллег, рассказывал им о приложении. Дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком — даже без моего участия здесь появилось огромное количество профессионалов, которые представляют нашу дизайн, арт и фотоиндустрии.
Мне кажется, сейчас это приложение стало одной из центральных точек нетворкинга, обмена опытом и тестирования нового формата коммуникации — когда голосовые чаты превращаются в классно модерируемые свежие онлайн-конференции.
Единственное, что мне не очень нравится: я собрал уже довольно большую аудиторию и хотел бы, чтобы была возможность зайти в дискуссию в теневом режиме. Чтобы проверить, насколько она интересная, и только потом уведомлять об этом подписчиков».
Всеволод Брекелов
Инженер-разработчик
@brekelov
«Для себя я понял следующее: сеть дает быстрый доступ к инвесторам, известным людям, полезным активным специалистам. А значит позволяет тебе найти деньги на стартап, послушать селебрити, найти человека из твоей области, чтобы с ним работать. То есть закрывает задачи финансовые, эмоциональные и поиска соратников.
Есть возможность выговориться или дать совет на тему, в которой ты разбираешься. Есть возможность играть в игры вроде «Что? Где? Когда?» и получить больше общения, которого во время пандемии многим не хватает.
Можно делать маркетинг продуктов, так как аудитории набираются большие — получается создать что-то вроде сарафанного радио, что в Instagram или рекламе дороже и сложнее. Можно создавать персональный бренд в новой среде.
К тому же, не все любят общение с видео — здесь можно не бояться, что тебя увидят. А аудио получается отличного качества.
Я поучаствовал в нескольких движухах с зарубежными CTO, CEO и другими влиятельными людьми. Мне было любопытно понять, что они обсуждают, почему они сидят в Clubhouse. Здесь поднимают специфические темы про маркетинг, инвестиции. Все это выглядит как подкаст с рандомными людьми, которые могут быть довольно известными. Отличие от подкаста в том, что ты заранее не знаешь, о чем будет идти речь. Есть заданные темы, но часто от них отходят.
Я разработчик, мне интересно послушать что-нибудь техническое или про маркетинг, продвижение продуктов на рынке. Здесь можно узнать инсайды, которые черным по белому тебе никто не напишет, потому что это нужно согласовывать с пиар-отделом. А тут можно говорить все, что угодно — это классно. Можно быстро находить ответы на свои вопросы — и не только от своих знакомых, а от широкого круга людей. Особенно сейчас, когда приложение на волне. С другой стороны, интересно общаться с людьми из-за рубежа, даже просто попрактиковать английский».
Алена Анисимова
Редактор раздела «Культура» «Собака.ru»
@anisimova
«Первые посты про Clubhouse начали мелькать в моей ленте Facebook с прошлой недели. Больше двух — это уже система, прошу у своей коллеги Ксюши заветный инвайт, чтобы понять, так ли страшна для миллениала устная речь вместо письменной и причем тут Илон Маск. Clubhouse сразу сканирует мои контакты в телефоне (позволяю, несмотря на параноидальные мысли о безопасности данных). Поэтому первым делом, оказавшись в клубе, я слышу не одинокий голос человека, а мне предлагают поприветствовать ученика режиссера, снявшего "Одинокий голос человека". Одновременно со мной приложение скачивает Кантемир Балагов. Он, кстати, получил инвайт от продюсера Джерома Дубоза. Информация о том, как складывался нетворкинг, навечно останется в вашем профиле. Вслед за Кантемиром подписываюсь на своего давнишнего кумира Александра Роднянского и дебютирую в так называемы «комнатах». Пробежавшись по важным и полезным англоязычным дискуссиям про бренды и маркетинг, останавливаюсь в русском сегменте. Больших чатов пока два — "Пятый стакан виски" и "Кто такой Антон Лапенко и зачем он нужен". В первом медиаменджеры постарше обсуждают саму новую соцсеть Clubhouse. Во втором инфлюенсеры чуть младше — путешествия по России. Я пока в дискуссии не вступаю (возможно, представляю, что я в парламенте), но решила запустить в субботу свою комнату — обсудить после спецпоказа "Пугала", победителя "Кинотавра", "феномен якутского кино"».
Егор Борисов
Программист из Петербурга, работает в Калифорнии
@hyporboreus
«Это новое медиа, которое очень вовремя удовлетворило потребность экстравертов в спонтанной коммуникации с умными людьми. Оно привлекает проактивных деятельных людей — сначала в Долине, а теперь и в России — в первую очередь благодаря системе привлечения с помощью приглашений. На ранних этапах у всех есть возможность пообщаться с интересными людьми напрямую. Для меня это в первую очередь нетворкинг. Меня туда позвали люди из IT, которые обсуждали профессиональные вопросы, заодно мы все перезнакомились. Сейчас в Калифорнии строгий карантин, поэтому для меня это настоящий глоток свежего воздуха. У меня есть возможность прыгать по комнатам, наполненным отличными людьми, которые обсуждают умные, интересные, смешные вещи. Плюс все видят, кто кого фолловит и кто кого пригласил, поэтому ты заранее понимаешь, что это за человек. Сейчас там ядерная аудитория клевых чуваков, с которыми ты можешь легко подружиться».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.