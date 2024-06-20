В Москве обещают смерч! Что!? Да! Почему в России растет риск возникновения разрушительных торнадо?

Как вообще возникают торнадо?

Это происходит из-за физического явления, которое называется конвекция, то есть из-за подъема теплого воздуха. Солнечные лучи проходят сквозь атмосферу, нагревают землю, та в свою очередь нагревает нижние слои воздуха, которые поднимаются вверх, унося с собой влагу. Все это приводит к образованию мощных кучевых облаков.

Однако одной конвекции недостаточно. Обычно такие облака живут совсем недолго — около часа. После этого они проливаются дождем прямо над тем местом, откуда поднимался теплый воздух. Но если скорость ветра на разной высоте не одинакова, то облако становится долгоживущим. При определенных условиях воздух в таком облаке начинает закручиваться, и в нем, грубо говоря, формируется крошечный циклончик — ученые называют такое явление мезоциклоном.

В некоторых случаях этот мезоциклон может опускаться на землю, и вот тогда формируется торнадо. То есть торнадо — это вихрь, опускающийся из облака. Это принципиально важно, потому что есть еще такое явление, как смерчи, например водные, черноморские. Они возникают немного по-другому — воздух под облаком стекается в одну точку, ему некуда деться и он начинает подниматься, как бы расти из земли, иногда вырастая до облака. Именно такие смерчи время от времени наблюдаются на Финским заливом — это явление интересное, но все же не столь опасное.