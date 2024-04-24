Глобальное потепление увеличивает длину дня и ночи. Что?! Да! Объясняем, что это значит и какие последствия нас ждут

Как таяние ледников может повлиять на время?

У нас на планете два основных ледника — Гренландия и Антарктида. Оба они находятся вблизи полюсов — Северного и Южного, это огромная масса льда в среднем толщиной 4 км. Когда эти ледники тают, образуется грандиозное количество воды, которое постепенно распространяется по всему объему Мирового океана, в том числе в экваториальные его участки.

То есть огромная масса воды, которая в замерзшем виде находилась на полюсах относительно недалеко от оси вращения планеты, переходит дальше от оси вращения, в результате увеличивается момент инерции. Земля, как и любое вращающееся тело, немного замедляется. Точно так же, как фигуристка, когда ей надо раскрутиться как можно сильнее, прижимает руки к телу, а когда нужно затормозиться — расставляет их в стороны.