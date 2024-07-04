Смерчи, град и ливень: на Петербург надвигается настоящий шторм

В пятницу будет идти дождь целый день, но с перерывами, начнется он с ночи, но это будут дожди кратковременного характера с отдельными ливнями, грозами и усилением ветра до 15-17 м/с, град местами тоже не исключается. Температура воздуха в районе +20…+22 градусов.

«Все самое неприятное с выходом этого циклона, кстати, он названия не имеет, так как зарождается над территорией России, ожидается в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях и далее смещается в Карелию. Вчера уже составлено штормовое предупреждение на вечер 4 и сутки 5 июля. Активное конвективное развитие облачности начнется с юга территории уже в ночь на пятницу и будет смещаться на север к Ленинградской области. Явления пройдут местами, возможно даже узкой полосой, но опасности для территорий это не снижает», — сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Помимо гроз город накроют сильные ливни, сильный град и шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с, местами 30 м/с и более. Также сохраняется вероятность образования смерчей даже в ночные часы. В Ленобласти такая погода будет в восточных районах, а дальше сместится на юг Карелии.